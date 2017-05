Es fácil eliminar el 016 del listado de llamadas

Es un teléfono que se crea para ayudar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia machista y su publicidad era y sigue siendo «No deja huella en la factura». Parece extraño que no se hayan preocupado de que sí deja huella en el aparato telefónico

En el mes de mayo de 2015 vino a la Casa de las Mujeres de Donostia una mujer que nos transmitió con preocupación e indignación que cuando se llamaba al 016, teléfono de ayuda a mujeres víctimas de violencia machista, la llamada quedaba grabada en el listado de llamadas, ya fuera en aparato fijo o móvil. Ella hizo todo tipo de gestiones desplazándose a Madrid, entrevistándose con responsables de la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista, transmitiendo el gran error que se cometía quedando grabada la llamada a ese teléfono de «ayuda» para mujeres que enfrentan ese tipo de violencia. La respuesta recibida fue que «era un fallo del sistema y que cada mujer debía borrar la llamada».

Lo curioso del asunto es que el 016, que nosotras tengamos conocimiento, funciona desde el año 2013. Es un teléfono que se crea para ayudar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia machista y su publicidad era y sigue siendo esa: «No deja huella en la factura». Parece extraño que no se hayan preocupado de que sí deja huella en el aparato telefónico.

La Comisión Antiagresiones de la Casa de las Mujeres de Donostia acogió a la citada mujer e iniciamos una campaña de denuncia: «El 016 SI deja huella». Nos dirigimos a la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, a Emakunde, a la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, al Observatorio para la Violencia Machista.

Conseguimos hacernos eco en Euskal Herria con la adhesión de una treintena de asociaciones a la petición que hacíamos: que se pusieran los medios necesarios para que el 016 no apareciera en los listados de llamadas de los aparatos telefónicos, a la vez que denunciábamos el peligro que tenían aquellas mujeres que llamaban al 016.

Lo único que conseguimos fue que las personas que atienden a las llamadas, al terminar la misma, avisaran a las mujeres que al finalizar la llamada se acordaran de borrar el número del listado de llamadas. Eso fue en noviembre de 2015.

Hemos acogido con alegría que haya llegado a la Defensora del Pueblo nuestra denuncia y que la misma se haya recogido en el Informe Anual. Que como consecuencia de ello la responsable del Ministerio de Sanidad se haya reunido con cinco compañías de teléfonos móviles para poner solución al problema planteado, que parece que no es difícil, según manifestaciones de una responsable de la empresa BQ, primera en «descubrir» el software que hace que no aparezca el número en el listado de llamadas.

Es curioso que en alguna ocasión, por parte de la Administración, se nos dijo que había «limitaciones tecnológicas del ‘auto-borrado’ de la llamada», sin embargo, hemos podido comprobar, por lo expuesto anteriormente, que más que «limitaciones tecnológicas» lo que había era un desinterés total y absoluto por la denuncia que habíamos hecho y por encontrar una solución, que la misma ha llegado cuando la Defensora del Pueblo presentó su informe anual y la noticia saltó como cabecera en todos los medios de comunicación.

Para finalizar queremos transmitir que aunque a veces sintamos que no hay resultados en las luchas y reivindicaciones que llevamos a cabo, sin embargo, al final llegan y prueba de ello es lo que hemos conseguido con la denuncia que en su día iniciamos “El 016 SI deja huella”, solo esperamos que no caigan en saco roto las últimas noticias y que por fin la llamada no deje huella ni en teléfonos fijos ni en móviles.