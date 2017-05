«Con el arrano beltza se creó un problema donde no lo había, es un símbolo nuestro»

Cocinero antes que fraile, a Etxeberria le ha tocado lidiar durante este tiempo con temas peliagudos que conoce de primera mano. Nadie podrá decir que no le ha puesto empeño a su labor, ocupando un cargo en el que, por encima de todo, antepone la necesaria autonomía a la hora de actuar.

Transcurrido algo más de un año de ser elegido, ¿qué balance hace de su gestión?

Totalmente positiva. Hasta el momento he llevado a cabo un total de 267 tramitaciones de consultas y quejas de diferente tipo. Desde problemas con los agentes de seguridad y acceso al campo, hasta preguntas por compra de entradas, utilización del euskara, etc. Lo cierto es que los temas y las reclamaciones han sido de lo más variopintas. Desde el principio, he tenido muy claro que mi labor debe ser la de aportar normalidad.

Entiendo que buena parte de las protestas habrán resultado de aficionados de Graderío Sur y de los capítulos de represión policial que se han producido.

Efectivamente. Como Defensor del Socio, me he reunido con responsables policiales y les he transmitido quejas sobre las formas y cierta presencia policial en algunas zonas del campo que se considera innecesaria. Mi localidad está en Tribuna Sur y no soy ajeno a episodios de ese tipo, como cacheos y demás. A veces se me hace caso y a veces, no, pero las reclamaciones les han llegado.

Se han materializado pronunciamientos judiciales que permiten la entrada en El Sadar de simbología, como el arrano beltza, que antes estaba prohibida. ¿Ha favorecido ello a la convivencia?

Sin lugar a dudas. Creo que no se deben generar problemas donde no los hay. Desde agosto pasado, he remitido varios informes al club en los que ya se especificaba que el arrano beltza es un símbolo navarro histórico, que puede ser utilizado y exhibido en cualquier lado. Creo que es algo de sentido común.

¿Qué retos e iniciativas tiene pendiente acometer el Defensor del Socio a corto plazo?

Hay que impulsar la normalización y uso del euskara en el club, es algo que demandan muchos socios. Además, nuestra entidad está muy obsoleta en aspectos como la informatización, el tema de facilitar la accesibilidad física a las instalaciones, o la localización de los asientos del estadio. A nivel general, hay actuaciones que más parecen de una sociedad anónima deportiva que de un club, a los socios se le ha tenido olvidados históricamente y eso debe cambiar de manera drástica.

¿Qué opina de la maraña judicial en la que está inmerso el club?

Creo que es consecuencia de la responsabilidad compartida entre las juntas directivas y gobiernos de entonces. Entre ambos, quisieron hacernos creer a los socios que éramos más de lo que somos, vivimos por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando. Cuando se solucionen esas dificultades, entiendo que el trabajo diario se podrá centrar más en volver a hacer un club que mire por sus socios, que son los verdaderos propietarios.

¿Ha intentado la actual junta directiva interponerse en su labor?

Considero que el Defensor del Socio debe ser una figura que tiene que gozar de total independencia y así lo he puesto en práctica. He tratado muchos temas sin ser consultados o disponer de la aprobación de la junta porque entiendo que no es una condición previa.

En octubre habrá elecciones, ¿su intención es seguir?

Los estatutos marcan que mis funciones se extinguen con el cambio de junta. Habrá que ver si la futura propone que continúe, pero sobre todo si los socios compromisarios quieren con su voto que siga.

Antes que Defensor del Socio es aficionado. ¿cómo analiza la situación deportiva del equipo?

Hemos hecho un ridículo deportivo histórico, soy así de categórico. Hemos sufrido mucho, viviendo partidos de auténtica impotencia. Quien gestione a futuro el club debe tener en cuenta tres cosas: cantera, defensa de los socios y manejo transparente del dinero.