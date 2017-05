Última parada dirección a Europa

ATLÉTICO-ATHLETIC

Para el Athletic, la despedida del Calderón puede suponer la confirmación de su concurso europeo por cuarto año consecutivo o la obligación de esperar a ver qué sucede en la final copera. Las cuentas de Valverde pasan por ganar, lo que les daría el billete para repetir participación continental, ya que tendrían garantizado el sexto puesto por el mejor gol average particular con la Real, e incluso podrían aspirar al quinto, en el caso de que el Villarreal tropezase en el derbi de Mestalla.

Cualquier otro resultado le deja al cuadro vizcaino al albur de lo que pueda suceder con sus competidores. En el peor de los casos –una derrota y que sus adversarios sumen–, se instalaría en la séptima plaza, con lo que tendría que cruzar los dedos para que el Barcelona le ganase al Alavés dentro de una semana. Sería, en todo caso, una clasificación europea que tendría consecuencias de cara a la preparación veraniega, debido a que habría que adelantarla al tener que jugarse eliminatorias previas y el consiguiente recorte de las vacaciones de la plantilla.

Como muestra de la importancia del choque, el técnico de Viandar de la Vera se ha llevado a Madrid a los 23 futbolistas que tiene disponibles, aunque todo apunta a que intentará alinear su once tipo. Y decimos que lo intentará, porque no se ha despejado la incógnita de si Iñaki Williams y Mikel Balenziaga podrán jugar. El que más complicado lo tiene a priori es el primero, con problemas en una de sus rodillas, mientras que el segundo parece que podrá estar disponible finalmente.

Sería una auténtica pena que el delantero iruindarra no fuese de la partida, máxime por el hecho de que los locales tienen serios problemas en defensa por las numerosas bajas que acumulan. Caso de que alguno de los dos no pueda saltar al césped del Calderón, el primero en la rampa de salida para sustituirlos es Iñigo Lekue, el todoterreno que lo mismo vale para carrilero o lateral, aunque también tienen sus opciones Markel Susaeta y Enric Saborit.

¿Confirmación del adiós?

El Atlético, con el hándicap de la enorme cifra de ausencias en su zaga –probablemente Thomas tendrá que jugar de lateral derecho y Saúl, de central–, no se juega nada en lo que se refiere al plano deportivo, pero sí en lo histórico, ya que con este envite pone el cierre al que ha sido su escenario durante el último medio siglo y querrá hacerlo con un buen sabor de boca ante los suyos. Conocido es, además, el espíritu competitivo de su míster que, a diferencia de la campaña pasada, parece que tiene intención de continuar un ejercicio más en el club.

No parece que eso vaya a ser así en el caso de Valverde quien, a la conclusión del partido, podría anunciar el término de su segundo ciclo como técnico del Athletic, aunque no se prevé que vaya a anunciar su destino, el Barcelona, como se viene apuntando en las últimas semanas. Así pues, al encuentro no le falta de nada para ser una cita con mucha miga y su cierto toque romántico.

No vencen en el Vicente Calderón desde enero de 2011

El Atlético de Madrid es el tercer equipo contra el que más veces se ha enfrentado de manera oficial el Athletic y que últimamente le tiene tomada la medida en las diferentes competiciones –Liga, Copa y final europea– a los leones.

De las trece más recientes ocasiones en las que han jugado vizcainos y colchoneros, solo en una han salido airosos los vascos, coincidiendo tan negativa racha con la llegada al banquillo madrileño de Diego Simeone, un personaje “muy querido” en San Mamés.

Ese único triunfo se produjo precisamente en el feudo bilbotarra a finales de enero de 2013, al endosarle los entonces dirigidos por Marcelo Bielsa un contundente 3-0, con goles de San José, Susaeta y De Marcos. Más lejos hay que remontarse para rememorar la última victoria en el Calderón. Fue dos años antes, con Joaquín Caparrós comandando a los vizcainos y Quique Sánchez Flores al frente del banquillo colchonero. El Athletic se impuso por 0-2, gracias a la magnífica tarde anotadora de Gaizka Toquero, quien protagonizó las dos dianas.

En el cómputo global de las visitas que ha realizado el conjunto vasco al Calderón, se ha alzado con el triunfo en 21 ocasiones, ha logrado empatar en otras 15 y ha acabado derrotado en las 53 restantes.N.M.