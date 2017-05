«Gazteria talentu handikoa da. Hori ikustea da gure erronka»

Hezkuntzaren eta berrikuntzaren alorreko mundu mailako aditurik ospetsuenetakoa da Richard Gerver (Londres, 1969). Tony Blairren Gobernuaren aholkulari izan zen eta gaur egun Unescori ematen dizkio gomendioak. Berriki «Simple Thinking and Charge: Learn to Love it, Learn to Lead it» liburua argitaratu du eta best seller bilakatu da dagoeneko. Mondragon Unibertsitatean hitzaldia eman du.