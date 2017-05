El Govern se autoconmina a poner fecha y pregunta al plebiscito en pocos días

«En los próximos días o semanas». La consejera de Presidència y portavoz del Govern catalán, Neus Munté, aplacó con ello rápidamente a los periodistas, ansiosos por conocer si el Ejecutivo iba a anunciar la fecha y la pregunta del referéndum después de la reunión mantenida ayer a la tarde con los partidos favorables al plebiscito. «Consideramos imprescindible fijar fecha y pregunta, esta concreción no puede admitir mucha dilación, pero no estamos en condiciones de darla», añadió Munté, explicando que el objetivo de la reunión de ayer fue recabar la opinión de los diversos partidos tras las incontables negativas del Gobierno español a la negociación de un referéndum.

En la reunión se dieron cita, además de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la propia Munté en nombre del Govern, representantes de Junts pel Sí, PDeCAT, ERC, CUP, MES –escisión del PSC–, Demòcrates –escisión de Unió– y Podem, único partido no independentista presente ayer. De hecho, fue su coordinador general, Albano Dante-Fachín, quien mejor resumió la reunión convocada por el propio Puigdemont: «Vemos un Govern dispuesto a convocar el referéndum, pero que no se cierra al diálogo. Aparte de eso, no tenemos ninguna información nueva».

La diputada de la CUP Anna Gabriel, más escueta y directa, confirmó el contenido de la reunión: «No sobraba, pero que no se repitan muchas más; menos retórica y más concreción». «La próxima reunión, que sirva para hablar de las garantías y de la comisión de seguimiento internacional del referéndum», añadió una Gabriel que alertó también contra el «relato represivo» y la «construcción del enemigo» que el Estado español está articulando sobre la CUP.

A la espera de los Comuns

Los representantes de PDeCAT, ERC, MES y Demòcrates coincidieron en la valoración positiva de la reunión y también en la necesidad de establecer una fecha y una pregunta clara para el referéndum sobre la independencia. Pero a falta de mayores concreciones, la ausencia del nuevo partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, fue el tema estrella en las comparecencias que siguieron a la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat.

Por la mañana, el coordinador general de la nueva formación, Xavier Doménech, rechazó asistir a la reunión alegando que el Pacto Nacional por el Referéndum (PNR), en el que se dan cita partidos y entidades a favor del plebiscito pactado, debe seguir siendo el foro de debate. Un foro que ninguno de los presentes en la reunión de ayer dio por liquidado y que todos coincidieron en esperar que se reúna próximamente. En este sentido, Munté recordó que el PNR «no es un ámbito gubernamental», por lo que no corresponde al Govern convocarlo.

Munté, que consideró que los Comuns se autoexcluyeron de la cita de ayer, no dudó en afear la conducta de Xavier Doménech: «Desear que el PNR se junte es una propuesta legítima que podían haber trasladado en esta reunión. Lo que no entendemos es la negativa a asistir a una cita convocada por el presidente del país y que sin embargo se sumen a la petición de Rajoy para que Puigdemont vaya al Congreso».

La cerrazón de Doménech contrastó con la postura de Dante Fachín, que explicó que acudirán a «todos» los foros de diálogo a los que se les llame y que recordó que su postura es conocida: «Queremos un referéndum con una serie de garantías, con capacidad de que la sociedad participe masivamente y que nos permita abandonar esta dinámica de choque de trenes». Dante Fachín recordó que su escenario ideal no es un referéndum unilateral, pero insistió en que un plebiscito «es la mejor solución para la situación que vive Catalunya».

S. de Santamaría: «Puigdemont quiere hacer un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes»

Hubo periodistas que no estaban seguros de haber escuchado bien a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pero por si acaso el PP despejó dudas ratificando la declaración de la número dos del Ejecutivo en Twitter: «Puigdemont quiere hacer un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes». Tal y como suena.

Sáenz de Santamaría quiso adelantarse a la reunión vespertina en el Palau y al mediodía convocó a la prensa para valorar preventivamente la cita catalana. Pero ni en Barcelona ni en Madrid hubo novedad alguna en el frente, ya que la vicepresidenta se limitó a invitar a Puigdemont al Congreso de los Diputados a proponer un referéndum que, al mismo tiempo, calificó de «innegociable». «No tiene cabida en nuestra Constitución ni en el derecho internacional», «no se va a celebrar», «la legalidad va a ser preservada»... son solo algunas de las fórmulas que Sáenz de Santamaría encontró para negar de nuevo reiteradamente la posibilidad de celebrar el plebiscito. Una cerrazón en la que aseguró contar con la complicidad del recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer habló por primera vez con el presidente, Mariano Rajoy.

Moncloa utilizó ayer a la CUP como mazo, acusando a Puigdemont de estar en manos de la izquierda independentista. «Prefiere negociar con radicales», consideró Sáenz de Santamaría, que aseguró formar parte de un «gobierno dialogante que sabe negociar». Y como muestra esgrimió, de nuevo, el pacto presupuestario con el PNV.B.Z.