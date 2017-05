«Damos continuidad a lo que se ha hecho en el Eibar toda la vida»

Recién cumplido su primer año al frente del Eibar, Amaia Gorostiza quiere repetir. Encabeza la candidatura «continuista» a las elecciones, un adjetivo que no sólo admite, sino que hace suyo, no en vano el slogan de su plataforma es ¡Sigamos!. Y es probable que, efectivamente, siga en el sillón presidencial, aunque la empresaria eibarresa prefiere no adelantar acontecimientos.