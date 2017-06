Azkena Rock Festival, más de una treintena de grupos, libro y disco

«The power of guitars 2002-2016» es un libro editado por Last Tour, organizadores de Azkena Rock Festival, que recoge ciento catorce testimonios que reflejan las diferentes experiencias vividas a lo largo de quince años de vida. Además, incluye un deuvedé dirigido por Juanma Bajo Ulloa. La organización publica, además, su primer vinilo exclusivo. Desde hoy, queda por vivir el rock and roll de más de treinta bandas dentro de un festival que suda esencia.