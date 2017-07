Saizarbitoria: «Hay demasiada literatura que se agarra al momento»

No es que no le importe la actualidad política, ni que le guste enredarse en las décadas más convulsas de nuestra historia. Ramon Saizarbitoria cree que la literatura ha de ser eso, literatura, y deja en manos de los historiadores el análisis de los acontecimientos. «Últimamente hay demasiada literatura que se agarra al momento; no trabajan tanto para la causa como la causa para ellos», opina. Acaba de reeditar, con Erein, la versión revisada de «Cien metros».