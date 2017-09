Los eibartarras Su Ta Gar encabezan la tercera edición del Dimetal Fest 2017

No está nada mal llegar a la tercera edición de un festival metálico que cuenta en la balanza con más trabajo voluntario y personal que presupuesto. Esta es la tercera edición, y desde Dima aún cuenta con mayor mérito, ya que no es una zona habituada a los conciertos/festivales. No obstante, con esfuerzo, ganas y la implicación desde el Ayuntamiento hasta el pueblo en general, el próximo día 16 se contará con una buena mezcla de sonidos metálicos.