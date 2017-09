La Diada como celebración de la democracia

El pueblo catalán conmemoró ayer su fiesta nacional con una gran movilización bajo el lema «Diada del Sí». Una nueva demostración de fuerza de cara al referéndum de autodeterminación convocado para el 1 de octubre. Esta es, contando la primera gran manifestación de 2012, la sexta Diada de este apasionante ciclo político. Catalunya se encuentra a punto de dar un gran paso para cumplir con el lema de aquella histórica cita: «Catalunya, nou Estat d’Europa».

En esa línea, los independentistas llamaron a recuperar la soberanía con democracia y votos. El &dcTwo;resto de fuerzas se limitaron a repetir posiciones, como si no viesen las calles de Barcelona ayer. La izquierda estatal continuó tratando de ponerse de perfil y dejó claro que, más allá de sus discurso sobre el derecho a decidir, su objetivo fundamental es lograr la alternancia en el Gobierno en Madrid. Derecho a decidir, referéndum y plurinacionalidad quedan como cuestiones subordinadas a sus cálculos políticos y el «unionismo democrático» va camino de ser un oxímoron. El otro, el tradicional y autoritario, sigue con sus bravatas y deja patente su debilidad. El portavoz del PP volvió a rechazar cualquier reforma constitucional que implique un refrendo popular. No solo tienen miedo al voto de la ciudadanía catalana, temen a la democracia como tal.

Las fuerzas vascas también estuvieron presentes en la Diada. Evidenciaron, por un lado, los problemas para abrir un segundo frente en Euskal Herria y, por otro, el laberinto en el que está el PNV, que apoya el 1-O y al mismo tiempo apuesta por concertar, precisamente con quienes amenazan con reprimir a los catalanes y secuestrar las urnas.

Tras el elocuente respaldo popular de ayer, dentro de dos días comenzará oficialmente la campaña para el referéndum. Tal vez los unionistas deberían empezar a pensar en dejar de lado las amenazas y ponerse a pulir sus argumentos a favor del no. Si no, no tiene más armas que las armas. Y tras esta Diada, el resultado marcará la historia.