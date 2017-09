Montoro y el PP no temen que el PNV haga peligrar las cuentas de 2018 de Rajoy

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, dijo ayer ante la prensa que si el Gobierno de Mariano Rajoy responde de manera «exacerbada» a la convocatoria del referéndum en Catalunya, se «complicaría» la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que el Consejo de Ministros pretende aprobar el próximo día 22.

Pero ni el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostraron después preocupados por esas palabras. Preguntado por lo dicho por Aitor Esteban, Montoro respondió que «nadie» le ha comunicado eso, «ni en privado». Hernando, por su parte, aseguró que «no atisbo riesgos en el horizonte», y lo justificó diciendo que el Gobierno de Rajoy está «en el cumplimiento de la ley», que es también lo que defiende el PNV.

Tanto desde EH Bildu como desde ELA se está criticando que el PNV sostenga al Gobierno del PP que está conculcando el derecho a decidir y las libertades en Catalunya. Ayer mismo, Txiki Muñoz, afirmaba que «es una impostura defender el derecho a decidir y apoyar al PP».

Hace ya un tiempo que el PNV anunció que iría haciendo una evaluación periódica del coste que su pacto con el PP podría tener. La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, avisó en julio –y lo reiteró este lunes– que su partido reconsideraría su relación con el Gobierno de Rajoy si optaba por la línea dura contra Catalunya. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, abundó ayer en que «responder al tema de Cataluña rebasando determinadas líneas y niveles complicaría la relación que pudiéramos tener con el PP. Eso lo sabe todo el mundo y, para empezar, el Gobierno». Pero, invitado a concretar, dijo no querer adelantar acontecimientos.

«Nada que ver una cosa y otra»

Pero los avisos del PNV no parecen preocupar ni al Gobierno de Rajoy ni al PP. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró no saber nada de esos «avisos» y añadió que sería un «error» «mezclar una cosa con otra, no tiene nada que ver».

En parecidos términos se expresó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que respondió a los periodistas que «creo que mezclar una cosa con otra no tiene sentido porque nosotros estamos en el cumplimiento de la ley y el PNV también. Hay un desafío convocado en Cataluña que pretende realizar un referéndum absolutamente ilegal e ilegítimo. El PNV está por cumplimentar la ley».

Hermando añadió que las negociaciones con PNV no se han visto interrumpidas por el conflicto abierto con la Generalitat. «Ha sido un diálogo permanente. No ha tenido interrupción», explicó.

Reparto de papeles

Lo que ayer volvió a quedar claro es el reparto de papeles entre los portavoces del PNV y el del Gobierno de Lakua, donde los jeltzales están en coalición con el PSE.

Josu Erkoreka sostuvo que no sería lógico romper la relación con el Gobierno español, y lo justificó en que «la propia Generalitat, que es la más directamente afectada por la situación conflictiva, no lo hace».

También aseguró que su Gobierno «no tiene ninguna posición oficial sobre el referéndum de Cataluña». «Somos respetuosos con lo que suceda allá –dijo– y esperamos que todavía sea posible antes o después del 1 de octubre retomar una relación de diálogo que pueda articular una solución legal y pactada».

EH Bildu irá a la manifestación de Gure Esku Dago del sábado

EH Bildu anunció ayer que tomará parte el sábado en la manifestación que convoca Gure Esku Dago en defensa de Catalunya y de la democracia. La fuerza soberanista considera que es más importante que nunca que la sociedad vasca exhiba su apoyo a la voluntad mostrada por la mayoría de la sociedad catalana: poder decidir su futuro libre y democráticamente. Sostiene que lo que ocurra en Catalunya tendrá un efecto directo en Euskal Herria.

La manifestación convocada por Gure Esku Dago partirá a las 17.30 de La Casilla en Bilbo, con el lema, «Demokrazia, votar para decidir», y cuenta con el apoyo de personalidades de diferentes ámbitos ideológicos.

Según algunas informaciones, el PNV dará libertad a sus afiliados.GARA