La escritura, una vía para romper el aislamiento de Gaza

Más que una web, We Are Not Numbers brinda a los jóvenes gazatíes la oportunidad de relatar en primera persona sus vivencias e historias, y traspasar con sus reflexiones muros físicos y otros menos visibles pero igual de letales. Porque no son meros números, han encontrado en la escritura la mejor herramienta para darse a conocer y reivindicarse como cualquier joven en cualquier parte del mundo con sueños, ilusiones y proyectos llenos de vida.