Llega el pívot Devin Thomas y se lesiona el base Tabu

El nuevo fichaje de Retabet Bilbao Basket, Devin Thomas, superó ayer las pertinentes pruebas médicas de todo recién llegado, protocolo tras el cual firmó contrato con el club vasco por lo que resta de temporada. El jugador estadounidense, de 2,04 metros y 23 años, ocupa la posición de ala-pívot o pívot.

«Considero un éxito para mí esta oportunidad. Estoy preparado para jugar un buen baloncesto y quiero disfrutar de mi momento y disfrutar de este país. Sé que la ACB y la Eurocopa son buenas competiciones y espero poder ayudar lo máximo que pueda», manifestó Thomas nada más llegar a Euskal Herria.

En cuanto a su juego, señaló que puede «pasar, defender y, como soy muy peleón, espero poder ayudar en todo lo que los entrenadores me pidan y exijan. No tengo ninguna preferencia y puedo hacer cualquier cosa. Por lo tanto cumpliré con lo que me digan», subrayó el americano.

Las pruebas que se le efectuaron ayer a Thomas fueron: valoración cineantropométrica (peso, altura y pliegues), valoración en reposo (auscultación cardiaca, auscultación pulmonar, electrocardiograma en reposo y tensión arterial), prueba de es- fuerzo máxima con lactatos, valoración isocinética y ecocardiograma de reposo.

Además de conocer el estado de Thomas, los datos resultantes de estos tests ofrecen luego la posibilidad de individualizar sus entrenamientos.

Rotura en el hombro izquierdo

Sin embargo, la noticia de la llegada del jugador de Carolina del Norte vino acompañada por otra más triste como la confirmación de la lesión que su compañero Jonathan Tabu se produjo en el hombro durante el partido liguero del domingo pasado ante el Murcia. El base internacional belga sufrió «una rotura parcial de la unión miotendinosa del subescapular del hombro izquierdo».

Bilbao Basket afronta ahora el parón liguero con motivo de las “ventanas FIBA” y no vuelve a jugar hasta el próximo día 3 de diciembre, cuando recibirá en Miribilla al San Pablo Burgos en partido correspondiente a la décima jornada de la ACB.