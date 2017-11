El ejemplo del norte es un reto y acicate para el sur

Seis años después de Aiete, la aprobación ayer en el Pleno del Ayuntamiento de París de una moción de apoyo al proceso de paz y a la marcha del 9 de diciembre supone sin duda una de las grandes noticias de este ciclo que tantas veces ha parecido bloqueado o dilatado hasta la desesperación. Es un auténtico hito y doble, por producirse en el corazón del Estado francés y por haberse materializado por unanimidad. La resolución, además, no es un fin en sí misma, sino que lanza aún con más fuerza ese 9D y ofrece un colchón político total para las soluciones al problema de los presos vascos que ya se abordan en el grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Justicia y la interlocución vasca.

La noticia suscitó comentarios irrefutables por obvios; algo así sería impensable hoy día en una institución española, el Ayuntamiento de Madrid por poner el caso análogo. El dato objetivo de que la violencia de ETA ha impactado en el Estado español y no en el francés es uno de los factores subyacentes. También habrá quien sostenga que esto pasa ahora y no antes en París porque ya ha transcurrido tiempo suficiente desde 2011 y las cosas van evolucionando de modo natural. Siendo cierto todo esto, el elemento auténticamente catalizador de este éxito no es causal ni casual, es político y humano: el trabajo de suma de voluntades que en el caso de Ipar Euskal Herria comenzó aquella misma tarde de Aiete y ha llegado hasta esta dinámica del 9D, con los artesanos de la paz como agitadores civiles y la máxima autoridad institucional del norte, Jean-René Etchegaray, al frente de la interlocución vasca.

Esta unidad de acción ha abierto caminos hasta hacer posible lo imposible, real lo inverosímil. El ejemplo del norte no debería suscitar desesperanza y escepticismo en el sur, sino ser un acicate, un reto. El reciente debate en el Parlamento navarro sobre los presos enfermos muestra que con trabajo, diálogo y empatía se van moviendo las posiciones más recalcitrantes. Se trata de insistir y acertar.