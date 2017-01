EH Bildu subraya que la pobre subida de la RGI «no facilita» la negociación presupuestaria

EH Bildu se ha pronunciado de esta forma después de que el Ejecutivo autonómico anunciara este sábado su intención de aplicar la subida del IPC a la Renta de Garantía de Ingresos y no el 8% de subida del Salario Mínimo Interprofesional, que hasta ahora había sido la referencia para las actualizaciones de esa prestación social.



En declaraciones a Europa Press, la representante de la coalición soberanista ha recordado que su formación ha reclamado para la RGI la aplicación del 8% de incremento del SMI, por considerar que era «una oportunidad muy buena» para «revertir los recortes del 7%» aprobados en diciembre de 2011 por el Gobierno del PSE «y que se han venido manteniendo» por el Gabinete Urkullu.



Kortajarena ha asegurado que la subida del SMI ofrecía la «oportunidad» de revertir esa reducción. «Si realmente este Gobierno entiende que la protección a las personas que peor lo están pasando y tienen dificultades más difíciles y de mayor vulnerabilidad es una prioridad, como dijo Urkullu, ésta es una muy buena oportunidad que han dejado pasar», ha lamentado.



La parlamentaria considera que el anuncio se ha hecho, además, «con un poquito de nocturnidad, un sábado a la tarde, cuando nadie se va a enterar» y ha criticado el «empeño» de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de desvincular RGI y SMI. «El Salario Mínimo ha sido el referente para determinar las cuantías de la RGI. No sé qué ha podido pasar en los últimos días para que ahora no lo sea. Estamos en una situación de recortes, en ocasiones porque se recorta, y en otras, porque no se aplican las subidas».



A juicio de Kortajarena, esta decisión «no facilita» la negociación presupuestaria porque la RGI es unos de los elementos «prioritarios» para su formación, que reclama un «sistema de protección integral, que garantice condiciones de vida dignas para la población».