El Supremo obliga a May a someter a voto en el Parlamento británico el inicio del ‘Brexit’

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado que el Gobierno británico no puede activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea sin consultar al Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo encabezado por Theresa May no tendrá que consultar esta cuestión a Escocia, Gales y al norte de Irlanda.