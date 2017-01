Sentimiento de una rojilla, pero ante todo de una mujer

Uno, porque se olvidó de que el objetivo fundamental de un árbitro es pasar desapercibido en el terreno de juego. Bueno, por olvidarse, se olvidó hasta de las reglas más básicas, como qué es un fuera de juego o un empujón.

Y el otro porque también se olvidó de que la labor de un periodista es la de informar e informarse y el ‘Sr’ Ares se olvidó de ambas, algo muy típico entre los grandes que llegan a un nivel tal que creen que están por encima del bien y del mal, soltando por sus bocas lo más grande, olvidándose que detrás de un jugador hay una familia, trabajo y el sentir de una región.

Por todo ello, aplaudo los dos comunicados emitidos tanto de apoyo a Don Oriol Riera, que no pudo estar más acertado en sus declaraciones, como de repulsa frente a las lamentables declaraciones del señor Ares que, lejos de retractarse de ellas, se ha vuelto a reafirmar en ellas

Pero bueno, he prometido que no iba a hablar de ‘mis gorris’... Ah!, se me olvidaba que el señor Tebas, en su continua inquina contra nuestro club, ha puesto la guinda al panorama osasunista actual.

El domingo nos enfrentábamos al Sevilla y a uno de sus seguidores se le ocurrió la brillante idea de colgar una pancarta de apoyo a ‘El Prenda’, nombre de uno de los cinco presuntos violadores de la chica madrileña durante estos pasados Sanfermines.

Entiendo que en el Estado español existe la presunción de inocencia, pero en los casos de violación, mi cabeza no puede pensar como ciudadana, sino como mujer. Estamos en un país en el que para nosotras, ha resultado mucho más difícil ser independientes (consecuencia de esa maravillosa dictadura que tuvimos que, entre otras mil cosas, anuló a la mujer como ser humano) que en países como los nórdicos, en los que en materia de igualdad, entre otras muchas, están a años luz.



No tenemos que olvidar que en España, hace 80 años el voto de la mujer tuvo validez por primera vez y no hace ni una década en la que la mujer es una ciudadana con todos sus derechos y obligaciones.

Pero independientemente de que todavía haya muchas cosas por las que luchar para equipararnos a los hombres, por ejemplo en materia laboral, hay una en la que solo nosotras podemos entrar. Solo nosotras somos dueñas y señoras de ello, y es de nuestro cuerpo y de nuestra voluntad de dar placer con él a nosotras mismas y a quien nos dé la gana.

Y del derecho a decir NO en el momento que nos plazca, porque NO es NO desde Pamplona hasta Moscú, con y sin alcohol de por medio. Que últimamente parece ser que tener dos copas de más es un atenuante y se ve que el no a partir de la segunda copa no se entiende.

El caso de ‘La manada’ es más doloroso no solo por haberse cometido en grupo animándose unos a otros mientras violaban a esta pobre chica, sino que, por si esto fuera poco, parece que supuestamente se pudo utilizar burundanga, una droga que inhibe la voluntad del que la toma y para rematar la jugada, grabaron este delito que, como mujer, diré que tiene que ser la peor experiencia por la que puede pasar cualquier ser humano.

El lamentable acontecimiento ocurrió en San Fermin, fiesta sagrada para todos los pamploneses, los cuales, como no podía ser de otra forma, respondieron de una manera ejemplar saliendo a la calle para denunciar este penoso hecho.

Esa pancarta colgada en el partido del domingo me recordó que hay una chica que no volverá a ser ella misma en su vida y que lamentablemente le costará mucho volver a confiar en un hombre e incluso poder volver a mantener una relación sexual.

Para mayor sorna, vinieron a hurgar en el dolor de todo un pueblo como el navarro, que dio un ejemplo de integridad y empatía con la chica en un día en el que lamentablemente se hizo un minuto de silencio como nunca se ha visto en El Sadar por el crimen de violencia de género de Blanca.

Gran falta de delicadeza del aficionado que trajo la pancarta y mayor aún del presidente del Sevilla, que, lejos de denunciar el hecho, ha sacado pechito. Me gustaría saber si tiene hijas o sobrinas y si hubiese sido una de ellas la que hubiera sido forzada a entrar en un portal...

Y también falta de profesionalidad del club atlético Osasuna, que, a toro pasado, ha declarado que, a partir de ahora, no se podrán exponer pancartas del equipo visitante que no sean comunicadas previamente a la entidad. El club informará a cada equipo adversario de su normativa y aquellos emblemas que no hayan sido comunicados serán retirados por los servicios de seguridad.

Es cuanto menos curioso que hasta ahora con los de casa se realicen cacheos excesivos y retirada de pancartas y banderas que fuera del estadio son totalmente legales y dentro no, y que se deje pasar una pancarta que no solo ha hecho que a las mujeres que estábamos en el estadio nos hirviera la sangre, sino que se han venido a reír de todo un pueblo.

En fin, que el club vuelve a demostrar una vez más que va tras los acontecimientos teniendo una falta de previsión total.