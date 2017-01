Nicola Sturgeon podría convocar el segundo referéndum de independencia en Escocia en marzo

La premier escocesa, Nicola Sturgeon, ha insinuado que podría convocar un segundo referéndum de independencia a finales de marzo si no recibe una respuesta positiva de la Primera Ministra británica, Theresa May, sobre sus propuestas para mantener a Escocia en el mercado único en un acuerdo especial sobre el Brexit que vendría acompañado de la prometida devolución de poderes al Parlamento de Holyrood.



Sturgeon ha señalado que «las próximas semanas serán absolutamente cruciales» para juzgar si la voz de Escocia va a ser escuchada en el proceso de salida de la UE. «El período entre ahora y el desencadenamiento del artículo 50 es absolutamente crucial», ha añadido. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea fija el inicio de un proceso de dos años para abandonar el club europeo.

Preguntada por si este calendario afecta a la posible convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, Sturgeon ha dejado entrever que en caso de no ver pasos previos en el proceso de devolución de poderes y en lograr un especial acuerdo entre Escocia y la UE, en marzo se podría conocer la nueva consulta: «Haré lo que se debe hacer para proteger la posición de Escocia. Se nos acaba el tiempo para este proceso. No puede continuar indefinidamente y no continuará indefinidamente. Esta es una de las últimas oportunidades clave para dejar claro a May que tengo que ver algún movimiento por su parte, y en las próximas semanas tendrá la oportunidad de demostrar si ese movimiento va a ser próximo».



May ha dicho que tiene la intención de activar el artículo 50 a finales de marzo y comenzar el proceso de dos años de negociaciones para abandonar la UE. El Gobierno escocés elaboró propuestas en diciembre para mantener a todo el Reino Unido en el mercado único o, en su defecto, para permitir a Escocia permanecer en él si el resto del Reino Unido se va.



Sturgeon cree que sus propuestas reflejan el resultado del referéndum de la UE en Escocia, donde el 62% de la población respaldó permanecer en el bloque. Sin embargo, reclama «pruebas tangibles» de que los ministros británicos presentarán las propuestas del Gobierno escocés para un acuerdo diferenciado sobre la pertenencia al mercado único europeo y una revisión del acuerdo de devolución de poderes.