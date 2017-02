Al Gobierno le gustaría contar con un órgano que incluya a CEN, UGT, CCOO, ELA y LAB

Ambos se han pronunciado en este sentido en el pleno del Parlamento al ser cuestionados, en el primer caso por UPN y en el segundo por Podemos.

Carlos García Adanero (UPN) ha preguntado a Barkos si comparte lo dicho por el vicepresidente Miguel Laparra en el sentido de que «es bueno» el acuerdo de Gobierno en materia de empleo alcanzado con CEN, CCOO y UGT para el plan de empleo o si por el contrario comparte lo que dicen EH Bildu y Podemos que consideran «grave» la decisión del Gobierno.

Ha sostenido que su objetivo es saber si está a favor del Consejo de Diálogo Social o no, si está del lado de los vicepresidentes Ayerdi y Laparra o si va a ceder ante EH Bildu y Podemos. «Tengo mi apuesta, pero no la voy a decir», ha apuntado al respecto.

La presidenta ha respondido que si depende del Gobierno y del cuatripartito «quien va a tener que ceder es UPN que está empeñado en retorcer la realidad, llevarla hasta puntos de ruptura apocalíptica y no es cierto».

En este sentido ha comentado que todo es susceptible de ser mejorado y el Consejo de Diálogo Social lo es en cuanto a participación y probablemente con una «formulación nueva».

Respecto a la proposición de ley impulsada por EH Bildu y Podemos ha dicho que van a trabajar en ella desde una posición de mejora de esta herramienta, la búsqueda de un mejor escenario de diálogo social.

Sobre las medidas del Gobierno para transformar o reconducir las actuales competencias y funciones del Consejo de Diálogo Social a otro órgano más plural ha preguntado el parlamentario de Podemos, Carlos Couso, quien ha abogado por potenciar el Consejo Económico y Social que es «más democrático y participativo».

En esta línea ha justificado la presentación con EH Bildu de una proposición de ley para derogar el Consejo de Diálogo Social.

Ayerdi le ha respondido que la «ilusión» del Gobierno es que exista un foro para hablar de cuestiones como las relaciones laborales, la negociación colectiva, la igualdad de género o la formación con la patronal y los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB.

Conseguir ese objetivo requiere «consenso» y eso es lo que están tratando de lograr a través de conversaciones con los diferentes agentes, ha indicado Ayerdi, quien ha señalado ese órgano es para negociar y acordar, no es un órgano asesor y no se puede imponer a nadie la presencia en un órgano en el que no quiere estar.

«Hay que conseguir que todos quieran estar en ese órgano» y mientras no se consiga van a trabajar en esa línea pero en paralelo van a continuar hablando con sindicatos y empresas sobre las mejores formas para crear empleo de la mejora calidad posible y eso lo van a hacer usando los órganos existentes.

Así, ha dicho que «usarán y potenciarán al máximo» el Servicio Navarro de Empleo, ya que las políticas activas de empleo se van a debatir y acordar allí, y con Salud Laboral tratarán los temas relacionados con la prevención.

Además utilizarán el Consejo de Diálogo Social para hablar de otras cuestiones que son importante y con «ELA y LAB bilateralmente en la medida que sea necesario».