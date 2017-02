Goirizelaia afirma que pronto podría cerrarse la instrucción del ‘caso Cabacas’, que encara su final

Dos ertzainas que, vestidos de paisano, estuvieron en el lugar de los hechos que desencadenaron la muerte de Iñigo Cabacas han declarado como testigos este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbo, Ana Torres.

Minutos antes, Goirizelaia ha manifestado que están «medio satisfechos» con la declaración de estos dos agentes porque «ha pasado prácticamente un año» desde que lo pidiera. La prueba había sido denegada por la juez instructora, pero la Audiencia de Bizkaia determinó que se realizara.

La letrada ha señalado que estos dos agentes que han declarado este viernes, «curiosamente existen y han participado en el procedimiento desde el inicio de las actuaciones». «Pero nos enteramos de su existencia y de la importancia que tienen cuando declaró el último imputado porque nadie nos había comunicado que estaban allí y cuál era su papel o la relación que tienen con los hechos», ha añadido.

En ese sentido, ha destacado que la Audiencia de Bizkaia «ha entendido que, efectivamente, son testigos importantes y que tenían que declarar», pero «eso es lo único» que ha admitido. «Por eso, estamos satisfechos a medias, porque nosotros lo que planteábamos era que había otras diligencias también desde el punto de vista de la acusación importantes a practicar», ha explicado.

La abogada ha indicado que la no imputación de ‘Ugarteko’ –coordinador de la Ertzaintza en la comisaría de Deustua en el operativo–, es una diligencia, a su juicio, «básica y fundamental, que la juez instructora denegó y la Audiencia Provincial también», y que no es «ajustada a derecho». Por ello, ha denunciado que «la persona que estaba ocupando las funciones de Ugarteko no tenga que tener ninguna otra condición en este procedimiento que la de testigo».

Tras indicar que «habrá que ver qué es lo que dicen los testigos de hoy», Jone Goirizelaia ha señalado que, «en función de lo que digan», se estará entrando en la recta final del procedimiento. «Nos tocaría ver si, como consecuencia de estas declaraciones, hay alguna otra prueba que practicar», ha dicho, para puntualizar que habría que empezar a plantearse ya «cerrar la fase de instrucción y pasar a la otra fase, que es la de apertura de juicio oral con el auto de transformación del procedimiento».

Fiscalía

Por otro lado, ha criticado que el papel de la Fiscalía en el ‘caso Cabacas’ ha sido «contrario al que tiene que tener» porque el ministerio público «está para impulsar la investigación, para proponer pruebas y para intentar que se esclarezcan los hechos».

«Lo que hemos visto es que ha tenido un papel totalmente pasivo. No ha solicitado la práctica de ninguna prueba. Cuando nosotros hemos pedido pruebas, se ha posicionado en contra, ha recurrido absolutamente todas las cosas que hemos planteado y, la verdad, es que estamos bastante sorprendidos por el papel que ha tenido porque no ha sido de impulso a la instrucción, sino todo lo contrario», ha censurado, para señalar que, «ahora, habrá que ver qué tipo de actitud mantiene, una vez que se hagan estas declaraciones».

Concentración

Con motivo de esta declaración de estos dos ertzainas, la plataforma Iñigo Gogoan ha celebrado una concentración ante el Juzgado de Bilbo, en la que han participado los padres de Iñigo, Manu Cabacas y Fina Lizeranzu, la abogada Jone Goirizelaia, y la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, entre otros.

Manu Cabacas ha asegurado que están «desolados» por cómo se está llevando la instrucción en este caso porque «siempre te queda un atisbo de esperanza», pero «no ha sido así» después de que la Audiencia de Bizkaia haya rechazado finalmente imputar a ‘Ugarteko’ con el argumento de que sería «juzgar lo absurdo».

A su entender, «lo absurdo es que haya fiscales y jueces así, es una vergüenza porque eso no es hacer justicia». «Lo de Iñigo se tiene que esclarecer porque nos podrán quitar la justicia, pero la verdad la conoce todo el mundo», ha reiterado.

De la declaración de este viernes de los dos agentes de la Ertzaintza, Manu Cabacas confía en que «puedan aportar algo en el caso», pero ha dicho que «llevamos ya cinco años y podían haberles llamado antes».

En ese sentido, ha denunciado la intención de «retrasar y obstaculizar desde el principio» el desarrollo de este caso, lo que «demuestra que la justicia no es igual para todos». «A ver si tenemos suerte con su declaración y nos favorece en algo porque, hasta ahora, nada de nada, todo en contra», ha lamentado.