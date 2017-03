Una marcha recorre las calles de Iruñea para mostrar el rechazo a la transfobia

La marcha, precedida por una gran bandera del colectivo trans y una pancarta con el lema «Nafarroa: Tierra de diversidad. Transfobiarik ez», ha contado con la participación, entre otros, de la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, y el alcalde de Iruñea, Joseba Asirón.



También han asistido a la misma parlamentarios forales como Laura Pérez (Podemos), Koldo Martínez (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz (EH Bildu).



Xabier Sánchez, portavoz de los colectivos Plataforma E28J y Kattalingune, ha señalado que la polémica con el autobús de la asociación HazteOir es una «anécdota» gracias a la cual la campaña de Chrysallis sobre transexualidad infantil «sigue más viva que nunca».



Así, ha destacado que la transexualidad ha sido «una realidad muy discriminada, muy invisibilizada», pero que se están dando «pasos de gigante» para visibilizarla.



Erika Salvatierra, miembro asimismo de Plataforma E28J y Kattalingune, ha explicado que el objetivo de esta movilización ha sido «decir alto y claro que Navarra dice no a la transfobia, que no vamos a dejar que ningún autobús transfobo entre en nuestro territorio, porque somos diversas, somos plurales y queremos reivindicarlo».



Salvatierra ha valorado en ese sentido la campaña de Chrysallis Euskal Herria y ha subrayado que «la identidad sexual o de género no es una cosa que se decida, no es un capricho, sino que nacemos así y queremos serlo, Tenemos que dejar a esos niños y niñas, a esos adolescentes y esas personas adultas ser cada una como somos».