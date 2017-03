Alonso da «casi por hecho» que habrá un acuerdo de PNV, PSE y PP en los presupuestos de la CAV

En una entrevista en Onda Vasca, el presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, ha indicado que el acuerdo «todavía no está hecho» aunque su formación tiene «disposición para colaborar». Así, pese a subrayar que no está cerrado, ha apuntado que «casi puede haber un acuerdo entre PSE, PNV y PP» para las cuentas.

En este sentido «hemos avanzado» ha indicado Alonso, que ve «desconcertante que a estas alturas» que el Gobierno de Lakua «tenga estas dudas entre fuerzas políticas tan dispares y proyectos tan antagónicos como el PP y EH Bildu».

Ha explicado que en las reuniones mantenidas «no hay un problema particular» y que el PP ha contestado al documento enviado por el PNV al tiempo que ha subrayado que si los jeltzales «tienen voluntad» llegarán a un acuerdo.

Preguntado por si influirán las palabras del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que señaló en Bruselas que no era partidario de impedir que salieran adelante unos Presupuestos en la CAV, ha asegurado que es «una reflexión sensata del gobernante», pero ha aclarado que, en este sentido, «no hay una relación de vinculación entre los que son los Presupuestos en el País Vasco y lo que pueda ser el debate de Presupuestos cuando llegue en Madrid».

Asimismo, ha dicho que el PP de la CAV se ha comprometido «a ser responsables, a resultar útiles y a procurar estabilidad y equilibrio» para que la CAV «vaya hacia un modelo sostenible».

Sin embargo, ha explicado, si se trata de hacer unas cuentas «imposibles, con una visión económica y social que no se sostiene con fuerzas radicales como Bildu o con fuerzas populistas como Podemos», el PP ejercerá la oposición. «Nosotros debemos acreditar que somos una fuerza política que influye, que es útil y que es responsable», ha aseverado.

Alonso ha recordado, no obstante, que todavía no hay un acuerdo, y se está a la espera de, si se decide emprender la negociación. «Como comprenderá, ésta es una posición que excluye otras. Y si se negocia con el PP, se negocia con el PP. Pero eso cierra las puertas a una posibilidad de entendimiento con una visión radical o populista. Esta es la exigencia que nosotros hemos planteado, y todavía no tenemos la respuesta de aceptación de esa exigencia por parte del Gobierno», ha manifestado.

Respecto al congreso que el PP de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa va a celebrar el próximo sábado, ha asegurado que está «tratando de contar con todo el mundo» y «espera que todo el mundo se pueda ver reflejado».