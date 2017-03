May dice que este «no es el momento» de otro referéndum y Sturgeon le pide «respeto»

La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado que este «no es el momento» de celebrar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, cuando Gran Bretaña se dispone a activar el brexit. En unas declaraciones a la BBC, May ha afirmado que sería «injusto» convocar una consulta antes de que se sepan los términos de la futura relación que tendrá el Londres con la UE.

La premier, que no se pronunció sobre si descartaría este nuevo plebiscito en el futuro, hizo estas declaraciones después de que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, anunciase el día 13 que impulsaría legislación para convocar otro referéndum sobre la independencia de Escocia en 2018 o 2019.

«En este momento deberíamos estar trabajando juntos, no separándonos», ha añadido May. «Deberíamos estar trabajando juntos para obtener el mejor acuerdo para Escocia, el acuerdo adecuado para el Reino Unido pues es mi trabajo como primera ministra y por esta razón le digo al SNP: este no es el momento», ha insistido la política conservadora.

May ha agregado que pensar en un nuevo referéndum de la independencia hace «más difícil para nosotros poder obtener el acuerdo correcto para Escocia y el acuerdo adecuado para el Reino Unido».

Por su parte, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha instado al Gobierno británico a «respetar» la voluntad del Parlamento escocés si respalda una proposición para celebrar una segunda consulta sobre la independencia. «Si el próximo miércoles este parlamento vota por un referéndum de independencia para otorgar a los escoceses la posibilidad de elegir su propio futuro, ¿respetarán los conservadores la voluntad de este Parlamento o saldrán corriendo asustados», ha señalado Sturgeon en el Parlamento de Holyrood.

En respuesta a la jefa del Gobierno británico, Sturgeon ha apuntado que no espera celebrar un referéndum ahora, sino cuando los términos de la futura salida de la UE estén claros, aunque ha advertido de que la votación debe producirse «antes de que sea demasiado tarde para poder elegir un camino alternativo».

«Si los 'tories' rechazan hacerlo, estarían bloqueando el derecho de Escocia de elegir una vez estén claros los términos del brexit», ha afirmado a través de Twitter.