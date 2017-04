Revilla pide explicaciones a Zoido porque «no quiere» un jefe de Policía condenado por torturas

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha considerado «escandaloso» que se indulte a un policía condenado por torturas y detención ilegal, pero ha añadido que «más escandaloso» es que luego le «premien ascendiéndole» a jefe de la Policía en Cantabria.



Si es así, «yo no le quiero tener en Cantabria», ha afirmado a preguntas de la prensa, tras recordar que ha pedido una explicación al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, porque a su entender, «con esa trayectoria no se puede ser jefe de la Policía en una comunidad autónoma».



Revilla ha señalado que la única explicación razonable que podría admitir es que se trate de «un error», y que las informaciones sobre la condena y posterior indulto se refieran a otro Héctor Moreno.

«Simplemente pedimos una explicación; es difícil darla, si los hechos son así, me parece que va a tener complicado dar una explicación», ha señalado Revilla, para añadir que «queremos en Cantabria gente ejemplar, y el curriculum que tiene este señor no es de recibo, no tiene la mejor carta de presentación».

A su juicio, es «sospechoso» que el nuevo jefe de la Policía «ha tardado mucho en venir a Cantabria desde que le nombraron» y todavía no ha acudido al Gobierno a presentarse, que es «lo normal» cuando se producen nombramientos del Estado en Cantabria.

A Revilla le parece que indultar a un policía con una condena firme por tortura y detención ilegal «ya es muy grave, pero que encima se le premie con un ascenso a una jefatura de Policía en una comunidad autónoma» le parece «doblemente grave».

Ha explicado que de entrada, está en «desacuerdo absoluto» con los indultos en temas de prevaricación y corrupción, y ha añadido que tratándose de un policía, la tortura y detención ilegal le parecen «de los delitos más terribles en una democracia».

«Una persona condenada por unos delitos de esa gravedad no puede dirigir la Policía, no es presentable, no es una hoja de servicios adecuada; Cantabria es una región pacífica, de buena gente, no necesitamos personas con esta dudosa trayectoria», ha insistido.

El presidente cántabro ha dicho que la explicación del ministro del Interior le tiene que convencer, y si no, «que nombren a otro».