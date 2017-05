La plataforma Iñigo Cabacas ve un «esperpento» la petición de archivo del caso

En un comunicado, Iñigo Cabacas Herri Ekimena ha reconocido que, aunque no esperaban «absolutamente nada por parte de la Fiscalía», saber que «han solicitado el archivo del asesinato de Iñigo nos mueve las entrañas».

Tras recordar que han pasado cinco años desde que el hincha del Athletic «fuera asesinado a consecuencia del impacto de una pelota lanzada por la Ertzaintza», han señalado que, «desde el principio de este doloroso camino» han denunciado la postura de la Fiscalía, «repitiendo una y otra vez que se están tapando unos a otros». En su opinión, «en esta idea el papel de la Fiscalía ha sido más que destacable».

La plataforma ha indicado que, por lo que han conocido este viernes, «en contra del criterio de la juez de instrucción», la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa, en lo que han calificado como «el esperpento del esperpento del espacio judicial».

«¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Tras cinco años y cuando hasta la juez de Instrucción deja tan claro en el auto que Iñigo murió como consecuencia de la irresponsabilidad de las tres furgonetas, palabras textuales: ‘incumpliendo los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad’».

Desde la plataforma han afirmado que «el asesinato de Iñigo no se puede archivar», y han advertido de que «si se quiere acabar con la impunidad y si no se quiere hacer todavía más grande la injusticia cometida con Iñigo, ese juicio debe celebrarse, aunque nosotros y nosotras consideremos que no están sentadas en el banquillo todas las personas responsables de su muerte». «¡No a la injusticia! ¡No a la impunidad!», han concluido.