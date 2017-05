Hanga comanda el primer golpe del Baskonia sobre el Herbalife

El capitán azulgrana ha demostrado con 26 puntos de valoración por qué ha sido designado mejor alero de la competición y lideró la victoria del Baskoni, que pone el 1-0 en una serie de cuartos de final que se traslada a Canarias la próxima semana.



El encuentro estuvo marcado por los errores en el lanzamiento exterior de los dos equipos, que lograron mejorar en un último cuarto en el que los locales consiguieron sentenciar.



El choque comenzó con los primeros detalles tácticos del conjunto amarillo, que planteó desde el principio una defensa 3-2 que desconcertó a los baskonistas.



A pesar de todo, el Baskonia no tardó mucho en leer las intenciones amarillas y no renunció a correr para obtener las primeras rentas 9-5 (min. 4), a pesar de acumular varios errores.



Sin embargo, los de Sito Alonso se aplicaron en defensa y no permitieron anotar a los visitantes, que insistieron en intercambiar la defensa en zona con la individual.



El primer cuarto se cerró con un 17-7 para los azulgranas, que contuvieron al plantel isleño, que no encontró la forma de sumar en ataque.



En los primeros minutos del segundo periodo el Herbalife se encomendó a un inspirado Kyle Kuric, que pudo bajar la renta de 12 puntos con cinco tantos consecutivos, pero Shane Larkin y Tornike Shengelia salieron a escena para frenar las intenciones de los visitantes, que no se encontraban cómodos.



El Gran Canaria intentó ralentizar el ritmo azulgrana con una presión en toda la pista con la que consiguió imponerse en el segundo asalto, y con un contundente mate de Royce O'Neale puso el sello a la primera mitad con un 34-28 a su favor.



La segunda parte arrancó con una falta antideportiva de O'Neale sobre Rodrigue Beaubois tras un robo de balón del escolta francés que abrió la lata en un tercer cuarto en el que el encuentro continuó abierto.



El Baskonia no consiguió mejorar su porcentaje en el lanzamiento exterior y Sito Alonso puso en pista a la nueva incorporación baskonista, Ricky Ledo, que debutó en el minuto 25, aunque fue Adam Hanga, precisamente con un triple, el que desatascó el ataque azulgrana y devolvió la renta de diez puntos, 41-31.



El plantel vitoriano no logró despegarse de un aguerrido Gran Canaria, que cerró el tercer cuarto con un triple de Albert Oliver que puso un 46-38 con diez minutos por delante.



El punto de mira de ambas escuadras se afinó en el periodo de la verdad y fue el Baskonia el que sacó mayor provecho de ello con dos triples de Nico Laprovittola y Johannes Voigtmann, que colocaron la mayor diferencia hasta ese momento, 54-41.



El técnico azulgrana decidió jugar con Shane Larkin en la posición de escolta para salvar la presión canaria en toda la cancha, mientras siete puntos consecutivos de Adam Hanga dejaban el partido visto para sentencia con un 65-47.



Un estratosférico alley-oop con falta personal de Larkin rubricó la primera victoria del Baskonia, 71-59, en una serie que se traslada a Canarias la próxima semana.