Rajoy advierte de que no consentirá el «gravísimo chantaje al Estado» que plantea Puigdemont

Para Rajoy, lo que pretende Carles Puigdemont con esa ley, cuyo supuesto borrador publica este lunes ‘El País’, es «una ruptura en toda regla de lo que hoy es España» y hacerlo en 24 horas.



«Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático como ese, y nos anuncia que, si no tenemos a bien aceptar sus pretensiones, va a entrar en vigor en 24 horas, porque lo dicen ellos, un disparate jurídico, político y social», ha advertido.



Para Rajoy, «es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa», y ha certificado que «eso no va a entrar en vigor y la soberanía nacional seguirá siendo la soberanía nacional, mientras el conjunto de los españoles así lo quiera».



El presidente español ha insistido en que lo que debe hacer Puigdemont es «dar la cara» en el Congreso de Madrid, porque «necesita el apoyo de la Cámara, no necesita el mío, porque yo soy uno más de los 350 diputados».



Y ha añadido que, en ese hipotético caso, él no iba a apoyar «ni la liquidación de la soberanía nacional, ni la liquidación de la unidad nacional. Yo voy a dar la cara e invito al señor Puigdemont a que lo haga. Un líder convencido de la bondad de sus propuestas tiene que ejercer el liderazgo y actuar con determinación, con coraje y con valentía».



A su juicio, no es aceptable poner en jaque la unidad del Estado español sin el visto bueno del Parlamento de Madrid, sin un debate «con luz, con taquígrafos, con 350 diputados de testigos pudiendo intervenir y con los españoles que quisieran viéndolo por la televisión».

«¿Y si escuchasen primero?»



El presidente de la Generalitat ha invitado a Rajoy y a aquellos que critican su postura a que «escuchen primero» la conferencia que va a ofrecer esta tarde en Madrid. «¿Sería mucho pedir que las reacciones a nuestra conferencia se hiciesen después y no antes que la hayamos hecho? ¿Y si escuchasen primero?», se ha preguntado Puigdemont en un mensaje Puigdemont en las redes sociales.