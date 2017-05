El Gobierno británico activa al máximo el nivel de alerta ante otro posible atentado

El mayor nivel de alerta significa que un ataque se puede producir de manera «inminente», por lo que miembros de las Fuerzas Armadas patrullarán junto con la Policía en algunas zonas, ha informado May en una comparecencia en su residencia de Downing Street.



Tras mantener una reunión con el comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, May ha indicado de que Salman Abedi, autor del atentado de Manchester, pudo contar con una red de apoyo.



«El trabajo durante toda la jornada ha revelado que no podemos ignorar la posibilidad de que haya un grupo más amplio de individuos ligados al ataque», ha declarado May.



El ministro de Defensa, Michael Fallon, ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de la operación Tempora, que prevé que hasta 5.000 soldados colaboren en labores de seguridad bajo mando policial.



Desde 2014, el nivel de alerta se mantenía en «severo», el cuarto escalón, que indica que «un ataque es altamente probable».