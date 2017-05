Llevan 623 firmas al Parlamento para que la Cendea de Zizur siga en la ‘zona mixta’

«Presentamos estas firmas a favor de los derechos lingüísticos de la Cendea y en contra de la moción que aprobó UPN en el Ayuntamiento con el apoyo del partido a nivel de Nafarroa», ha declarado Enrike Miranda, vocal del Concejo de Undio, momentos antes de presentar las firmas en la Cámara.

Acompañado por representantes de los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno del cambio, Miranda ha calificado de «muy alarmante» la actitud de UPN en la Cendea de Zizur. «Va de forma clara y prepotente en contra de los derechos lingüísticos de los vecinos, derechos que están reconocidos –ha recordado– por la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias y por la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos».

Tras señalar que «todos tenemos derecho a vivir en nuestra propia lengua», Miranda ha recordado que los vecinos de la Cendea de Zizur «hemos luchado contra grandes empresas que nos han querido imponer la línea de alta tensión, la mina y otras cosas, pero desgraciadamente esta vez tenemos que luchar contra nuestro propio Ayuntamiento porque quiere cercenar nuestros derechos lingüísticos, y esto es muy triste».

Las 623 firmas entregadas en el Parlamento suponen la quinta parte de los aproximadamente 3.000 vecinos que viven en la Cendea de Zizur. «Las hemos recogido en un auzolan encomiable por parte de los vecinos, y queremos decir alto y claro –ha remarcado– que no vamos a consentir que UPN nos saque de la ‘zona mixta’. No queremos ir a la ‘zona no vascófona’. Solo estamos dispuestos a asumir mejoras en los derechos lingüísticos, no pérdidas».

Además de presentar las firmas en la Cámara navarra, siete concejos de la Cendea de Zizur han aprobado una declaración en contra de la moción que UPN aprobó en el Ayuntamiento, han presentado una solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo y dentro de unos días presentarán un recurso ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN).

«Esperamos que para entonces el Parlamento haya rechazado las pretensiones de UPN», ha concluido Enrike Miranda, quien ha criticado la ausencia de representantes de algunos grupos parlamentarios, sin citarlos.

«Parece que no consideran que se tienen que defender los derechos lingüísticos de la Cendea de Zizur», ha lamentado el vocal del Concejo de Undio.