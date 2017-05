Unai Ortuzar aspira a la Secretaría General para cambiar el PSE

En un acto celebrado en Bilbo, Unai Ortuzar, que aspira a la Secretaría General del PSE, ha presentado la plataforma ‘Berritu Sozialistak’ junto al exdirector para los Ciudadanos y las Colectividades Vascas en el Exterior del Gobierno de Lakua, Julián Celaya, y miembros de las agrupaciones de Basauri, Errenteria y Bilbo.

Según ha señalado, durante las últimas semanas los miembros de la plataforma han trabajado en favor de la candidatura de Pedro Sánchez y ha subrayado que con la victoria de este en las primarias se está ante un PSOE «diferente» y se ha trasladado a la sociedad que en la CAV «también se tiene que cambiar».

Unai Ortuzar, exconcejal del PSE en Lemoa, ha recalcado, además, que «programáticamente, todos los socialistas» se deben al documento estratégico elaborado por la candidatura de Pedro Sánchez ‘Por una nueva socialdemocracia’.

Tras afirmar que la decisión de la plataforma de dar su apoyo a Sánchez y recoger avales «no fue fácil», ha considerado que con la victoria de este el partido «es nuevo y han cambiado las formas». «El nuevo partido es de militantes, de cambio», ha expresado.

Preguntado por si representa a Pedro Sánchez en la CAV, Ortuzar ha matizado que la «representación» del nuevo secretario general es el documento ‘Por una nueva socialdemocracia’, aunque ha subrayado que «todos los compañeros saben que existimos».

«Hemos colaborado en la campaña siendo un valor importante en la campaña de Pedro y sabe mi postulado», ha indicado, para añadir que la plataforma está integrada por «gente de Euskadi» después de que Patxi López haya perdido en Madrid dejando «sensaciones extrañas que hay que unir».

«Pasteleo»

Asimismo, se ha mostrado partidario de que haya más candidatos a la Secretaría General del PSE y ha anunciado que este sábado presentará su propia lista de delegados al Congreso federal del PSOE y que es «independiente de la consensuada entre los partidarios de Sánchez y los de López».

«Nuestra línea no es la del pasteleo de listas. No es entendible por la sociedad tras la broca de tres meses que ahora todos vayan en una única lista», ha criticado.

No obstante, ha matizado que no cree que los partidarios de Sánchez hayan dado la espalda a la plataforma al pactar listas unitarias pese a que «el pasteleo no está dentro de nuestro modus operandi».

Tras afirmar que será complicado lograr los 528 avales que necesitan para formalizar su candidatura a las primarias del 9 de julio, Ortuzar ha abogado, no obstante, por ir «a las estructuras del partido y cambiar».

Cuestionado por si cuenta por el apoyo explícito del nuevo secretario general del PSOE, Ortuzar ha advertido de que «no existe ningún apoyo explícito de Pedro en ninguna parte para nada».

«Pedro tiene un programa. Me encantaría que me llamara y me dijera que no cuento con su apoyo pero yo me presento por Euskadi. Pedro nos apoya a todos. Si me diera explícitamente su apoyo eso generaría bronca muy seria a Idoia Mendia y estaríamos rompiendo el partido, algo que no quiero», ha valorado.

Pacto PSE-PNV

En referencia al pacto que mantienen PNV y PSE en las instituciones de la CAV, Ortuzar ha considerado que se está ante un «acuerdo de Estado» por lo que debe trasladarse a la militancia. Por ello, ha afirmado que en caso de ser secretario general si los militantes del partido deciden que «hay que romper yo me debo a ellos».

«Lo sometería a una consulta a la militancia... no denostamos el trabajo de la actual Ejecutiva pero no es transparente, no conozco el detalle», ha aseverado, para añadir que, a nivel personal, cree que se está ante un acuerdo que no beneficia al partido sino que «nos resta».

«Dentro de dos años tenemos elecciones municipales y nos la jugamos. El mantener figuras del pasado o estrategias del pasado produce desgaste. A nuestro votante le chirría el pacto y no levantamos cabeza desde 2009», ha lamentado.

En este sentido, ha incidido en que no le gusta que la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, «siempre haya defendido el pacto, algo que nos perjudica». Por ello, ha apostado por que el próximo líder marque «distancias políticas» con los jeltzales.

Por último, y cuestionado por los apoyos con que cuenta la plataforma en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, ha considerado que es «mucho mejor» no contar con estos porque eso da «libertad de voto a los compañeros». «Lo ha demostrado Pedro, que no tuvo a nadie», ha finalizado.