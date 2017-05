Fallece Konstantinos Mitsotakis, patriarca de la derecha griega

Mitsotakis es padre del actual líder de Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, y de la ex alcaldesa de Atenas Dora Bakoyanis.



Konstantinos Mitsotakis nació en Canea, en Creta, en 1918, en el seno de una familia de políticos, pues tanto su padre como su abuelo eran diputados, además de ser sobrino de uno de los padres fundadores de la Grecia moderna, Eleftherios Venizelos.



Su actividad parlamentaria comenzó en 1946, cuando tras estudiar Derecho consiguió por primera vez ocupar un escaño.



Durante la invasión nazi de Grecia participó en la resistencia cretense contra el Ejército alemán.



En 1961 fue elegido como parlamentario por el partido de Yorgos Papandréu, Unión de Centristas, y luchó contra los conservadores de entonces, liderados por Konstantinos Karamanlís.



No obstante, desavenencias internas le llevaron a romper con Papandréu, tras promover junto a otros miembros la caída del Gobierno.



Durante la dictadura (1967-1974) fue detenido y amnistiado, tras lo que se trasladó a París para regresar en 1973, cuando fue detenido y posteriormente liberado definitivamente en 1974.



Tras tratar sin éxito de ser elegido para el Parlamento ese mismo año, entró de nuevo en la cámara en 1977 como parte de una fuerza liberal independiente, y acabó recalando en 1978 en el partido de su antiguo enemigo Karamanlís, el recién formado Nueva Democracia.



Tras desempeñar diversos puestos en el partido y en los Gobiernos conservadores, se convierte en primer ministro en 1990, dirigiendo el Ejecutivo hasta 1993.

Recortes y privatizaciones

Mitsotakis llevó a cabo recortes en el gasto público y privatizó empresas públicas, mientras que en política exterior terminó con la postura muy crítica con Estados Unidos de su predecesor, reabrió las bases militares de aquel país en Grecia y fue el primer alto dirigente griego en activo en visitar Washington en 26 años.



Además se comprometió con la OTAN a cumplir con sus obligaciones financieras.



Mitsotakis fue partidario del avance en el diálogo con Turquía y estuvo abierto a encontrar una solución a la cuestión chipriota.



Tras las elecciones de 1993, que perdió, renunció a su puesto, aunque hasta 2004, 56 años después de su primera elección, no se retiró de la vida parlamentaria