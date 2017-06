Solana dice que la propuesta para la enseñanza concertada «mejora cuestiones importantes»

«Es un buen acuerdo, las patronales también lo creen y quiero entender que las fuerzas sindicales valoran muchas de las cosas que ahí se recogen, aunque entienden que faltan muchas otras», ha respondido a los periodistas en relación a la reunión mantenida ayer sobre el acuerdo para la mejora de la calidad educativa en la enseñanza concertada.

La consejera ha trasladado que «las patronales están satisfechas», aunque las fuerzas sindicales «consideran que se podría ir más allá».

«Los sindicatos insisten en que hay un empeoramiento de condiciones, nosotros defendemos que hay una ordenación de aquel acuerdo que creíamos no era del todo justo, porque contemplaba medidas que no velaban por el interés general y hacían un reparto injusto respecto a la educación pública», ha explicado.

Solana ha destacado que es la primera vez que se sientan sindicatos, patronal y Gobierno en esta negociación, pues hasta ahora estaban presentes únicamente los dos últimos.

Tras recordar que se han cumplido «diez meses largos de negociación», ha añadido que inicialmente se dio un documento sobre el que trabajar, el cual «ha ido modificándose hasta llegar a la propuesta que ayer se acabó de revisar».

El convenio propuesto ayer, que tiene una vigencia de dos años y sería revisable en cualquier momento, contempla medidas como la subida salarial del 1 % para trabajadores docentes y no docentes, una «mejora importante» pues «este año ha sido la primera vez en muchos que se ha hecho en efecto esa subida».

De esta forma, ha indicado que se está proponiendo un compromiso para que este incremento se siga aplicando «en los próximos años».

La consejera, que ha apuntado que hasta ahora no se contemplaba «ninguna obligación para la patronal», ha subrayado que en este nuevo convenio se ha exigido una «mayor transparencia» en las contrataciones.

«Creemos firmemente que se mejoran cuestiones importantes, demandas de largo recorrido que ahora sí quedarían recogidas», ha aseverado Solana, que ha considerado que se «ordenan» cuestiones «casi irregulares».

Aunque ha afirmado que «hay tiempo para seguir trabajando», ha advertido de que, de no llegarse a un acuerdo, no se volvería al anterior y se aplicaría «simplemente lo que la ley recoge, pero no habría una mejora por encima».