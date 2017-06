Osakidetza alcanza un preacuerdo con UGT, Satse y SME para una OPE de 3.335 plazas

Según ha confirmado el Departamento autonómico de Salud, la OPE 2016-2017 se celebrará este año. En el turno libre se ofertarán 3.033 plazas repartidas en 21 categorías profesionales diferentes y 302 corresponderán a la promoción interna.



También se ha ofertado la negociación del tipo de pruebas, las fechas de celebración de las mismas y el procedimiento a seguir para que sea más ágil y rápido el tiempo de su desarrollo, suprimiendo fases intermedias.



En relación a los concursos de traslado, Osakidetza ha decidido ofrecer el 90% de las plazas ofertadas y se ha comprometido a implantar un nuevo sistema de concurso de traslados «abierto y permanente» a partir de 2018.



La próxima semana el Consejo de Administración de Osakidetza ratificará el pacto, lo que permitirá poder comenzar con los trámites de convocatoria de los exámenes de la OPE 2016-2017.



Tras alcanzarse el preacuerdo, Osakidetza y el Departamento de Salud han mostrado su satisfacción por la actitud «constructiva» y la voluntad negociadora de los sindicatos firmantes y ha dejado la puerta abierta al resto para que puedan adherirse al mismo los próximos días.



Satse ha destacado que con este acuerdo se estabilizarán el total de las vacantes «dejando únicamente un 5% de temporalidad» y ha explicado que más de 900 plazas serán para el colectivo de enfermería.



Desde UGT han señalado que han firmado el acuerdo para dar más estabilidad a las vacantes de todas categorías y a una segunda OPE que recorte los «altos índices de temporalidad haciendo aflorar los puestos de trabajo reales».



UGT ha resaltado que ha conseguido que se pongan plazos para la ampliación de la plantilla y ha valorado que se hayan aumentado las plazas en el personal auxiliar de enfermería hasta las 572, pero ha advertido de que seguirá reclamando a Osakidetza la devolución de todos los recortes que los trabajadores llevan padeciendo desde 2012.

Temporalidad y privatizaciones



Entre los sindicatos que no han aceptado el preacuerdo, ELA ha asegurado que la OPE planteada supone mantener la tasa de temporalidad por encima del 35% y ha solicitado a Osakidetza reducirla por debajo del 8% en tres años, lo que requeriría consolidar 10.000 puestos de trabajo.



Ha acusado a Osakidetza de no querer abrir una negociación de este tipo y ha recordado que sentencias europeas han declarado «fraudulenta» gran parte de la contratación porque debía haberse abierto un proceso de regularización del empleo.



No obstante, ELA ha valorado «la reducción de la temporalidad en 1.300 puestos», aunque ha hecho un llamamiento a la movilización para lograr un acuerdo mejor y ha denunciado que Osakidetza siga adelante con privatización de servicios en el hospital de Urduliz (Bizkaia).



LAB ha reconocido que la OPE supone «un paso adelante» pero ha insistido en que es «insuficiente». Ha propuesto más plazas para la OPE y compromisos concretos en tiempo y cantidades en cuanto al número de plantilla, y ha denunciado la «actitud cerrada» de Osakidetza en su apuesta por la privatización de servicios en Urduliz.



CCOO ha manifestado que su desacuerdo alcanza «a toda la oferta, no sólo a las cifras. No sirve de nada convocar la OPE para todas las categorías cuando no se renuncia a privatizar servicios».



Ha acusado a Osakidetza de «abusar» de la contratación eventual y no estructural, que en estos momentos puede llegar a ser del 20% «en perjuicio de los nombramientos interinos, cuyo porcentaje es inferior al 8%» y ha pedido que afloren estas plazas y que se declaren estructurales todas las que lleven ocupadas más de tres años y sean convocadas en oposición o concurso para ser cubiertas reglamentariamente.