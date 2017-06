Perdido el contacto desde el sábado con Alberto Zerain y el argentino Galván en el Nanga Parbat

«Pedí a nuestros cinco sherpas que fuesen y los buscasen, pero no pudieron ir porque se cree que están a más de 6.400 metros, de modo que pedimos un rescate con helicóptero», ha explicado a Efe Muhammed Iqbal, propietario de Summit Karakoram.



Zerain y Galván fueron contactados por última vez el sábado, cuando se encontraban a algo más de 6.400 metros y, aunque esta altitud no es considerada especialmente «peligrosa», Iqbal ha destacado que le preocupa la ruta escogida, ya que se trata de un intento por la arista Mazeno, considerada la más dura.



El dueño de Summit Karakoram ha señalado que se habían hecho todos los preparativos para mandar un helicóptero este martes, «pero el mal tiempo no nos lo permitió. Con suerte estará mejor mañana y enviaremos un aparato a buscarles».



La compañía que manejaba su ascenso desde el campo base, Lela Peak Expedition, ha explicado que los alpinistas formaban parte de un grupo de 13 personas, pero optaron por una ruta diferente al resto. «Todos los otros han regresado pero estos dos están desaparecidos», ha indicado un portavoz de la empresa, Anwar Ali.



Según su relato, Zerain y Galván fueron contactados por última vez el pasado sábado 24 de junio durante una llamada «rutinaria» en la que ninguno de ellos reportó problema alguno. El teléfono satélite que portaban los alpinistas está ahora apagado, ha detallado Ali, quien ha señalado que ambos contaban con provisiones para siete u ocho días.