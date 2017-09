El Gobierno navarro inicia «una fase de información y debate social» sobre el TAV

El espacio de debate, para el que se ha habilitado un enlace en internet, recoge un resumen ejecutivo del proyecto y 23 anexos, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado emitido tras la reunión de esta tarde con sus socios de gobierno.



Se trata de la primera fase de un proceso que será «abierto y permanente» y en el que el Gobierno que preside Uxue Barkos informará «de los avances que se vayan produciendo a lo largo del desarrollo del proyecto de corredor ferroviario».



En la nota se anuncia sesiones informativas en Iruñea, Altsasu, Castejón, Tutera y Tafalla. También se habilitará próximamente una página web permanente en la que se recogerán todas las novedades sobre el desarrollo del proyecto.

Se mantienen las posturas en el cuatripartito

La cita del cuatripartito ha terminado sin acuerdo en torno al TAV, infraestructura que solo respalda Geroa Bai, mientras que los otros tres –EH Bildu, Podemos e I-E– mantienen sus posturas contrarias a la firma de un convenio entre Nafarroa y el Estado para la construcción y financiación del tren de alta velocidad.



La lehendakari Uxue Barkos y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, se han reunido con Adolfo Araiz y Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu; Koldo Martínez, Unai Hualde, Jokin Castiella e Isabel Aranburu, de Geroa Bai; Eduardo Santos, Mikel Buil, Laura Pérez y Rubén Velasco, de Podemos, y José Miguel Nuin, de I-E.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado en declaraciones a los periodistas tras la reunión que su formación considera «imprescindible» que «a una propuesta del Gobierno del Estado, que es quien tiene la competencia en el tema del ferrocarril», se responda con una propuesta de convenio, porque es «lógico, necesario y fundamental y una demostración de seriedad política».



«La propuesta de convenio que está elaborando el Gobierno de Navarra a nosotros nos gusta y nos convence», ha recalcado, para agregar que supone «un cambio muy importante en la propuesta de convenio que hizo el Gobierno del Estado».



Ha argumentado que la citada propuesta «habla de todo el corredor, pone fechas concretas no solo para el tramo Castejón-Pamplona sino para todo el corredor, y habla de financiación».



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que «cada parte se ha mantenido en sus posiciones. El Gobierno sigue considerando que es importante mantener el convenio. El resto de fuerzas hemos dicho que no estamos de acuerdo con el modelo que se refleja en el convenio que propuso el Estado».



Cuestionado por si el Ejecutivo foral se resiente debido a este desacuerdo, Araiz ha considerado que «el acuerdo que tenemos sigue manteniéndose en todo su vigor y en todos sus extremos, lo que pasa es que hay una discrepancia profunda en este tema que, de momento, no tiene más influencia que la discrepancia política».



Desde Podemos, Eduardo Santos ha aseverado que «ha sido una reunión de intercambio de opiniones en donde cada uno hemos planteado nuestras diferencias».



Ha subrayado que su formación siempre ha mantenido que «antes de llegar a un convenio y de pactarlo con el Estado tiene que haber un proceso de participación en que se empodere a la ciudadanía navarra acerca del modelo de tren».



«Sí queremos un tren, no queremos el modelo de tren que nos está vendiendo el Estado necesariamente y por lo tanto tendríamos que discutirlo», ha sostenido.



El representante de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha indicado que las posiciones de su formación no han variado respecto a su oposición inicial al convenio del tren de alta velocidad.