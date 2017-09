Azkena Rock confirma la presencia de Joan Jett, «un mito perseguido desde la primera edición»

Joan Jett es «una de las figuras más icónicas de la historia del rock» y un referente para muchas mujeres que se ha decidido a ocupar un espacio en la música en las últimas cuatro décadas, con fans declaradas en L7, Sonic Youth, Hole, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Donnas o Britney Spears.

Como parte de Runaways, Jett giró con Cheap Trick, Van Halen, Ramones o Tom Petty, obteniendo un gran éxito en países como Japón, donde se convirtieron «en auténticas diosas». Esta primera etapa adolescente tuvo su adaptación cinematográfica con un filme en el que su rol fue interpretado por Kristen Stewart.

Ya en solitario, grabó en Gran Bretaña con los Sex Pistols la primera versión de ‘I Love Rock And Roll’, lanzada finalmente con The Blackhearts a principios de los 80, y que fue número uno en las listas de Billboard durante siete semanas.

Los organizadores del Azkena han asegurado que Joan Jett es «un mito perseguido» por el festival desde su primera edición, y que finalmente se podrá disfrutar como primer cabeza de cartel confirmado para la próxima edición del festival.

Además de a Joan Jett y a los ya anunciados The Beasts of Bourbon, se han sumado al cartel The Dream Syndicate, Nebula, Sol Lagarto, The Allnighters y Tutan Come On.

Steve Wynn formó The Dream Syndicate en California. Durante la década de los 80 grabaron cuatro discos que fueron un referente en la evolución del rock alternativo urbano de Velvet Underground y Television. En 2012 se reunieron de nuevo para un show puntual y acabaron dando más de 50 conciertos. Este viernes se ha publicado su quinto álbum, el primero en estudio desde su reunión y con Jason Victor como nuevo guitarrista.

Por otro lado, el power trio de stoner rock Nebula, «que suena como si hubieran pasado el tiempo en un garage desde 1973», actuará en el festival de Gasteiz «dispuesto a volarnos la cabeza con su potente cóctel cósmico», afirma la nota remitida por Last Tour.

Asimismo, la banda de Barcelona Sol Lagarto se reúne cinco años después de su último concierto y separación. Por primera vez y de forma exclusiva, lo harán en el Azkena Rock Festival 2018, donde además celebrarán el veinte aniversario como formación.

Por último, la organización del ARF ha confirmado también a las bandas locales The Allnighters, con su soul y rhythm&blues, y Tutan Come On y su propuesta de dúo stoner y punk rock.