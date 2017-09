Alcaldes catalanes se acogen a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la Fiscalía

Aymerich ha comparecido en Barcelona, donde ha subrayado que ha acudido a la cita «bajo la amenaza de ser detenida» si no lo hacía. «Después de lo de ayer evidentemente me reafirmo en mi voluntad de poner las urnas, es lo que quiere el pueblo catalán y es un acto de democracia, el más básico, y ante esto no puede haber represión».



Ha enviado un mensaje de apoyo a las personas «asaltadas, retenidas y detenidas» por la Guardia Civil, y ha destacado que «hoy son más personas que no tienen miedo al resultado y quieren que la democracia sea efectiva, sea cual sea el resultado».



En Tarragona, más de un centenar de personas han arropado a Pellicer a la entrada de la Audiencia Provincial, han cantado ‘Els Segadors’ y han coreado consignas a favor de votar el 1 de octubre.



Su comparecencia ante el fiscal ha sido rápida y el propio alcalde de Reus ha explicado a la salida que «he firmado el acta y ya está; entiendo que hay un proceso judicial abierto y me he acogido a mi derecho a no declarar. Lo que tenemos que hacer los alcaldes es estar al lado de los ciudadanos».



Pellicer ha añadido que «defenderemos las instituciones y los principios democráticos que las rigen», y ha prometido que «el pueblo me tendrá a su lado siempre, y ahora más que nunca».



Entre los presentes a las puertas de la Audiencia Provincial de Tarragona figuraban el alcalde de Valls y diputado del PDeCAT, Albert Batet, citado ayer a declarar por la Fiscalía Superior de Catalunya al estar aforado. También el exalcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal (CiU); el alcalde de Montblanc Josep Andreu (ERC); el senador del PDeCAT Jordi Sendra o el director territorial de Cultura de la Generalitat, el reusense Jordi Agràs, así como concejales del equipo de gobierno y de la CUP, en la oposición.