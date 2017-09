El «sí» recaba más del 91% de apoyo en el referéndum por la independencia de Kurdistán Sur

En un referéndum con una alta participación, ls autoridades electorales han cifrado en el 91,83% la proporción de votantes que se expresaron a favor de la secesión de Kurdistán Sur, según la agencia de noticias kurda Rudaw.



El presidente kurdo Masud Barzani ha destacado que la zona entra ahora «en una nueva fase» y ha instado al Gobierno de Bagdag a dejar de lado «las amenazas y las sanciones» y emprender un «diálogo serio».



El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha dado a la región kurda tres días de plazo para ceder el control de sus aeropuertos y ha advertido también de que no negociará con Barzani ningún tipo de contraprestación adicional: «Los líderes de la región del Kurdistán no escucharon los llamamientos para no celebrar el referéndum y no mantendremos ninguna discusión».