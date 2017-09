«La Audiencia Nacional se queda sin trabajo y tienen que tirar de donde sea»

¿Cómo ha recibido la noticia?

Esperaba la noticia desde junio, cuando presentamos un recurso. He estado todo el verano esperando la resolución, lo que no ha sido agradable. Todo el mundo te da ánimos y te dice que no puede ser. Al final, la verdad es que el planchazo que hemos recibido a la mañana ha sido bueno. He pasado el día intentando digerir la noticia y sobre todo, cuidando a la gente que más quiero, es decir, a mi amatxu. He intentado explicarle lo que ha pasado de la forma más tranquila posible, especialmente para que no se entere por los medios, que siempre es peor. He intentado ordenar la cabeza y he visto que en mi pueblo [Amurrio] han organizado una concentración para hoy y una manifestación para el viernes. Estoy preocupado, pero he recibido el apoyo y el cariño de mucha gente, que siempre es bueno. La represión es como las hemorroides, en silencio y solo se sufre más. Quiero agradecer todo el apoyo y el cariño que he recibido.

Corre el riego de ir a prisión por mostrar un muñeco que reclamaba algo que es asumido por la mayoría de la población vasca, el fin de la dispersión.

Fue en el 2005. Veo con tristeza que han pasado doce años. A mí se juzgó en el 2009 y han aprovechado la oportunidad que han tenido por mi detención por Twitter para volver a abrirlo. Estamos en 2017 y, por desgracia, sigue la represión contra quienes denuncian que la dispersión ahí sigue. Las cosas no están cambiando tanto como quisiéramos. Además, fue una acción totalmente pacífica, ya que consistió en sacar unos muñecos de cartón que representaban a los representantes de fiestas de nuestra cuadrilla. Decidimos en asamblea utilizar ese día, de forma pacífica, para reivindicar algo tan evidente como que los queríamos con nosotros. Han pasado doce años, un juicio y ahora me vienen con estas. Creo que la Audiencia Nacional se está quedando sin trabajo, aunque con los catalanes parece que les va a venir más. Tienen que tirar de hemeroteca o de donde sea y sacar cosas.

Han pasado tantos años y la denuncia sigue estando criminalizada.

Quieren prohibir la solidaridad y el amor con nuestros familiares y allegados. Utilizan su maquinaria hasta unos puntos insospechados. Tenemos el caso de Fer Sota, de Tafalla, que se ha chupado un año en el talego por poner cuatro fotos. Cosas que se supone que tenían que estar superadas vemos que algunos siguen tirando de archivo para tener trabajo. Quiero agradecer a toda la gente su solidaridad y su cariño y también la labor de los abogados, que teniendo toda la maquinaria del Estado en su contra nos defienden los pocos derechos que nos quedan y luchan por nosotros. A pesar de que la partida está amañada y lo tienen muy difícil.