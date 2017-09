Turull: «Si gana el No, elecciones, si gana el Sí, proclamación de la independencia»

«No es un trámite, es el día en que los catalanes deben tomar la decisión más importante sobre su país», ha recordado el conseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, tras ver cómo muchas de las preguntas que le llegaban eran acerca de los escenarios posteriores al 1-O. El Govern no quiere mirar públicamente más allá del domingo y no quiere hablar de planes alternativo: «El Govern solo tiene un plan, que es votar y decidir el 1 de octubre. Y estamos en ello».

«Estamos más cerca, y cada vez hay más determinación para votar por parte de más gente», ha considerado Turull, que se ha negado –«por motivos obvios»– a dar detalles sobre el despliegue del referéndum, para desesperación de buena parte de los periodistas presentes. «Estamos en el siglo XXI y no me haga dar más detalles», apuntó preguntado sobre cómo realizarán un recuento. «De la manera más rápida y ágil que sea posible», ha añadido.

Una vez liquidada la Sindicatura Electoral, otra de las preguntas estrella es quién ejercerá de autoridad electoral durante la jornada del domingo. «Daremos explicaciones en su momento. No puedo hacerlo pública hoy, para que no haya más personas que sufran la suspensión de sus derechos», ha explicado, aunque ha asegurado que antes de llegar el domingo darán más detalles.

«Ante cada obstáculo, una solución», ha reiterado Turull, que también ha sido preguntado sobre las tarjetas censales y sobre la constitución de las Mesas electorales. Sobre las primeras, no ha confirmado ni desmentido que vayan a ser enviadas por correo, aunque ha asegurado que «todo aquel que quiera votar sabrá dónde puede hacerlo». Sobre la segunda, ha explicado que no acudirán a la bolsa de voluntarios para constituir las mesas electorales y ha recordado que la Ley del Referéndum marca el procedimiento, que es el mismo que en cualquier contienda electoral: «Cuando los miembros de la Mesa no se presentan, los tres primeros que van a votar constituyen la Mesa».

Medidas judiciales contra la Fiscalía

Turull también ha anunciado una batería de medidas jurídicas –requerimientos de incompetencia, escrito ante el TSJC, recurso contencioso administrativo, etc.– para frenar la intentona de la Fiscalía de poner a los Mossos d'Esquadra bajo el mando de un coronel de la Guardia Civil, a través de la creación de un órgano de coordinación de todas las fuerzas de seguridad presentes en Cataluna.

«La confianza en el mayor Trapero y los mandos de los Mossos d'Esquadra es total», ha asegurado Turull, que también se ha referido al notable despliegue de Guardia Civil y Policía española en Catalunya: «Están perdiendo el tiempo».