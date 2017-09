Las dos horas clave del 1-O: las instrucciones de la ANC para votar

«No estamos haciendo un show, no estamos haciendo una manifestación: estamos ejerciendo la soberanía popular y estamos ayudando a la Generalitat de Catalunya a hacer el referéndum». Así empieza el documento que las entidades están distribuyendo entre sus activistas con las primeras instrucciones para el 1-O, según publicaron ayer Ara y Nació Digital. La obsesión, no convertir la jornada en «la costillada» que quiere el Gobierno español: «En ningún caso está autorizado utilizar las urnas y el material electoral fuera del recinto oficial. Si no conseguimos entrar, nos quedamos en la puerta haciendo cola. No organizamos una votación alternativa».

Las instrucciones también inciden en que «es muy importante no enfrentarse directamente a los Mossos», ya que «esta es la imagen que quiere el Estado español». «Eso no impide hacer resistencia pasiva o utilizar la audacia para entrar en las escuelas».

«La imagen que demos a la comunidad inernacional es fundamental. Buscamos el efecto de colas gigantes a las 9 de la mañana y durante todo el día», se lee en un documento en el que se añade: «Tenemos que pensar que no estamos haciendo una manifestación, sino una cola gigante». «Nos tenemos que preparar para pasar horas en la cola y, por tanto, ir equipados. Es importante no llevar símbolos partidistas ni banderas de ningún tipo», remata.

De las 7.00 a las 9.00, dos horas clave

El llamado a los activistas es a reunirse ante su colegio electoral a las 07:00. En media hora piden «que haya responsables de tener las colas perfectamente hechas». «El mundo nos mirará», añaden.

A las 08:30 está prevista la llegada de la comitiva oficial con todo el material electoral. «En este momento, estas personas pasan a ser las máximas responsables de la actividad electoral del centro de votación», se explica en el documento. Esta comitiva es la responsable de abrir el colegio y preparar el centro de votación.

A las 8.45, si no han venido los presidentes y vocales de la Mesa electoral, pasarán a ocupar sus puestos las tres primeras personas de la fila, «tal y como marca la ley y como se hace en todos los referéndums».

Y finalmente, a las 09:00 debería abrirse el colegio y empezar la votación. «En caso de no haber podido entrar o instalar el centro electoral, nos quedaremos en la puerta y mantendremos las colas como forma de protesta», concluye la hoja de instrucciones.

Barrios y pueblos defienden los colegios desde hoy

Pero más allá de las instrucciones oficiales de las entidades, barrios y pueblos de Catalunya llevan días organizando en asambleas plataformas bajo el genérico nombre de Comités de Defensa del Referéndum. Muchos de ellos han llamado a concentrarse desde hoy mismo ante los colegios electorales, dada la posibilidad de que las FSE, ya sean los Mossos d'Esquadra o los 10.000 guardias civiles y policías españoles desplegados, intenten tomar el control de algunos centros de votación esta misma tarde.