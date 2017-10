Guardiola dedica la victoria del City a Cuixart y Sànchez

«Actualmente la situación es la que es. Ojalá puedan salir muy pronto porque ahora mismo es un poco como si todos estuviéramos allí, la verdad», ha señalado el ex blaugrana durante la rueda de prensa posterior al partido.



El que fuera entrenador del FC Barcelona ha subrayado que es «un buen momento» para dedicarles esta victoria a los líderes de ambas asociaciones, que desde la noche del lunes se encuentran en prisión acusados de un delito de sedición, y ha destacado que Sànchez y Cuixart han defendido sus ideas desde el civismo.



«No hay civismo más grande que las ideas. Tanto Òmnium como ANC lo han hecho siempre todo con civismo, expresando sus ideas, lo que queremos», ha defendido el ex técnico culé.

Méndez de Vigo: «Como mi opinión sobre física nuclear»

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho hoy que «los equipos de fútbol no están para hacer política» y ha añadido que las opiniones de Guardiola este asunto son como las suyas sobre física nuclear.

En un entrevista en RNE y a la pregunta de si cree que el FC Barcelona ha jugado un papel político, Méndez de Vigo ha insistido en que «los equipos de fútbol no están para hacer declaraciones y hacerlas perjudican al equipo, que tiene muchos seguidores fuera de Cataluña».



El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se ha mostrado convencido de que a muchos seguidores del Barcelona «la actitud del club no les ha gustado nada. Eso no ayuda a la convivencia».