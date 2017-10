Podemos rechaza la aplicación del 155 y Ciudadanos la aplaude entusiastamente

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que una democracia europea «no puede aceptar chantajes» de nadie. En un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que «si España no se plegó a los chantajes del 23F o del terrorismo, no lo va a hacer ahora». «No estamos obligados a que nos gobiernen los independentistas», ha recalcado Rivera al pedir «un horizonte electoral» para salir de esta crisis institucional.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este jueves la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque supondrá «echar más leña al fuego», y también ha criticado la «amenaza» del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de «declarar una independencia que no sería legítima». Ante esta situación, ha pedido diálogo a ambas partes. «Pensamos que hay dos opciones: o echar más leña al fuego por la vía de la DUI o el 155, o buscar soluciones. La solución de buscar soluciones pasa por el diálogo pero no en genérico, sino en concreto», ha defendido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, para insistir en la necesidad de que ambas partes se sienten a negociar un referéndum pactado, como solución a la crisis.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso español, Carles Campuzano, ha avisado este jueves de que «España se está equivocando muy profundamente» al hacer frente al problema catalán aplicando el artículo 155 de la Constitución, ha dejado claro que Catalunya «no se va a humillar» ni a «rendir» ante la posición del Gobierno español y ha subrayado que hoy no se está en un escenario de convocatoria de elecciones. «Estamos a punto de entrar en un escenario en el que las soluciones políticas parecen descartarse por parte del Gobierno, un escenario que va a ser malo para el conjunto español y muy difícil en Catalunya», ha comentado el dirigente independentista, quien ha pedido al Gobierno que «renuncie» a poner en marcha el 155.

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha exigido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, que dejen de jugar «al perro y al gato». «El 1-O no fue un referéndum vinculante y por tanto no existe ningún mandato para proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Basta de jugar al perro y al gato. La DUI se puede proclamar, pero no aplicar. Del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Basta de jugar a cuanto peor, mejor», ha dicho en dos entradas en su cuenta de Twitter.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha explicado que su partido apuesta por que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya sea lo más «breve posible» y dure el tiempo necesario para lograr «la vuelta a la normalidad», que es el objetivo de desarrollar este precepto constitucional.

El portavoz de En Comù en el Congreso español, Xavier Domènech, ha lamentado que el Gobierno español cometa la grave irresponsabilidad de aplicar el artículo 155 y se niegue a dialogar después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya dejado claro que no ha habido declaración de independencia. Domènech, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha considerado «indigno» e «irresponsable»" por parte de todos que en estos difíciles momentos en Catalunya el Ejecutivo rechace la «apuesta por el diálogo» que expresa la carta de Puigdemont, quien cree que deja claro que no se votó la declaración de la independencia y se dejó en suspenso. «Si lo que se está buscando en lugar de diálogo es tirar para adelante con la suspensión del autogobierno, eso provocará una incomprensión masiva en la población de Cataluña y de España», ha añadido.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha advertido este jueves de que la segunda respuesta de Puigdemon ha provocado «la voladura del autogobierno», y de que el Estado español «tiene legitimidad para restablecerlo».

El portavoz de ERC en el Congreso español, Joan Tardá, ha lamentado hoy que se haya perdido otra oportunidad para la negociación bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya y ha advertido de que Carles Puigdemont no convocará elecciones porque el Parlament cuenta con una mayoría legal y legítima. «Sería bueno que el Gobierno español pusiera en ‘stand by’ el 155 para que las partes se puedan sentar a hablar», ha añadido.

Reunión de Junts pel Si y la CUP en el Parlament

Junts pel Sí y la CUP están reunidos este jueves en el Parlament para abordar la declaración de la independencia de Catalunya después de que el Gobierno español haya anunciado que el sábado reunirá al Consejo de Ministros extraordinario para avanzar en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Los diputados de la CUP Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra y Joan Garriga 'Nana' han entrado en los despachos de JxSí sobre las 10.15 horas, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya respondido por segunda vez al requerimiento del Gobierno central ofreciendo diálogo pero avisando de que se declarará la independencia en caso de continuar la represión.



Minutos después de la respuesta de Puigdemont, el Gobierno central ha anunciado que continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña": el Ejecutivo central había valorado no avanzar por esta vía si Puigdemont renunciaba a la independencia y convocaba elecciones autonómicas.