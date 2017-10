EH Bildu apuesta por «unidad nacional y democrática» ante la «gravísima situación»

EH Bildu toma la iniciativa ante los «gravísimos hechos» que se están produciendo en Catalunya y que subraya que también impactan en Euskal Herria dado que suponen la liquidación del Estado de las Autonomías. Se ha comprometido hoy, en una declaración solemne leída por Arnaldo Otegi junto a otros miembros de la dirección, a intensificar los contactos para lograr una fórmula de «unidad nacional y democrática» que supere las actuales diferencias partidistas. «El momento exige estar a la altura» y «esa es la prioridad», ha dicho Otegi.

Emplazan a ello a todos los que defiendan la soberanía y la democracia en Euskal Herria, entre los que incluyen a sectores políticos, sindicales, sociales y también económicos. EH Bildu remarca que esta unidad es imprescindible toda vez que ya se ha constatado que los partidarios de la «contrarreforma» han hecho su propia síntesis para ejecutar el 155 contra Catalunya. Una «situación de excepción» tras la que EH Bildu entiende que «no cabe mantener políticas de alianza» con quienes impulsan ese fin de la autonomía, en clara alusión a los acuerdos del PNV con PSOE sobre todo y también puntualmente con PP. Incide EH Bildu en que no cabe abordar la situación creada «desde la ambigüedad» ni con «medias verdades», y que no hay opción de bilateralidad si no es entre «dos estados o dos pueblos soberanos».

La declaración leída por Otegi ve confirmada además la afirmación anterior de EH Bildu de que «no hay margen para democratizar el Estado español». El mensaje de Felipe de Borbón se interpreta desde EH Bildu como una acción destinada a «disciplinar el bloque que diera soporte a estas auténtica contrarreforma».

EH Bildu se compromete en paralelo a impulsar y participar en cualquier iniciativa solidaria con Catalunya y sus instituciones. Otegi ha abierto la comparecencia recordando a los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.