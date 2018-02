Retiran de Arco la muestra ‘Presos políticos’, que incluye a los Jordis, Otegi, Altsasu, Segi y ‘Egin’

La muestra ‘Presos políticos en la España contemporánea’ del artista madrileño Santiago Sierra ha sido retirada de la feria artística Arco de Madrid, que hoy ha abierto sus puertas a los profesionales y medios de comunicación. La galerista Helga de Alvear ha decidido retirar de su estand la serie de 24 fotografías a petición de Ifema, institución en cuyos pabellones se desarrolla Arco.

La colección, valorada en 80.000 euros y que ya ha sido vendida, incluye 24 retratos fotográficos pixelados de «reconocidos encarcelados», sin nombre y a los que se ha asignado un número. A los retratos les acompaña una breve explicación de los motivos por los que estas personas habían sido enviadas a prisión.

Entre ellos se encuentran Arnaldo Otegi, la abogada Arantza Zulueta, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los jóvenes de Altsasu y los de Errenteria encarcelados por los incidentes de Iruñea, integrantes de Segi, miembros de la dirección de ‘Egin’, Alfredo Remírez @Erreharria, Solidarios con Itoitz, miembros de Resistencia Galega, el sindicalista del SAT Andrés Bódalo, los titiriteros detenidos y juzgados por su obra ‘La bruja y Don Cristóbal’, tuiteros de la operación ‘Araña’, y activistas del 15M, entre otros.

Ifema: «Perjudica la visibilidad del conjunto de los contenidos»

En un comunicado, Ifema subraya que «desde el máximo respeto a la libertad de expresión», la «polémica que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018».

«Por tanto –añade–, es su responsabilidad, como organizadora, tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria».

Ifema añade en su nota que persigue con Arco «configurar una feria comercial de alcance internacional, con un objetivo de fomento del coleccionismo, primando garantizar el retorno de la inversión y esfuerzo que hacen las galerías participantes».

Helga de Alvear: «No veo ninguna censura ni nada»

La galerista Helga de Alvear ha explicado que la petición ha venido del presidente de Ifema, Clemente González Soler, que no le ha dado motivos políticos. «Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña», ha acertado ha comentar la galerista, una de las fundadoras de Arco, tras la insistencia de la prensa.

Ante la petición, ha accedido: «El galerista eres tú, si lo quieres descolgar, descuélgalo, le he dicho», ha añadido para explicar que la retirada ha sido responsabilidad de Ifema y que se ha producido a primera hora de la mañana.

En su opinión, no se trata de un acto de censura, sino que es una obra que no les ha gustado. «Si tú haces algo en tu casa, eres el que manda», ha recalcado, para reconocer acto seguido que es la primera vez que le pasa algo así. A su juicio, si la prensa no hubiera montado este «cacao», la muestra habría pasado «desapercibida».

«Ni yo ni la obra de Santiago somos tan importantes como para esto, pero de verdad que me da igual, no veo ninguna censura ni nada. Es su casa. Yo pienso que hay que reírse un poco», ha comentado.

Tras defender a Carlos Urroz como el mejor director de Arco, ha asegurado que no cree que su relación con el artista Santiago Sierra se vaya a ver perjudicada. La obra ‘Presos políticos’ está ahora «presa política», según ha ironizado De Alvear, ya que Ifema la custodia, aunque está segura de recuperarla en cuanto la solicite.

Sí mantiene los catálogos con los fotogramas pixelados, que se venden a diez euros cada uno, cuyos beneficios irán a una ONG que lucha contra el cáncer, porque, asegura, «nadie le ha dicho que los quite».

El Ayuntamiento de Madrid pide una rectificación a Ifema

El Ayuntamiento de Madrid «no comparte» la decisión de Ifema de pedir la retirada de la muestra y ha pedido a la institución ferial una rectificación. El Consistorio, que forma parte de Ifema a través de un consorcio junto con la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, ha solicitado la celebración de un junta rectora urgente «virtual» para pedir la rectificación, según fuentes municipales citadas por Efe.

Santiago Sierra rechazó en 2010 el Premio Nacional de Artes Plásticas que concede el Ministerio de Cultura español aduciendo que él era «un artista serio».