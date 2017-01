Sare asegura que «el grito silencioso ‘yo denuncio’, marcará un antes y un después»

Sare ultima los detalles de la gran movilización que se prevé el sábado a la tarde en las calles de Bilbo tras la pancarta con el lema «Euskal presoak Euskal Herrira. Giza Eskubideak. Konponbidea. Bakea». Tras incidir que la situación de los presos continúa bloqueada, generando más dolor y frustración, Ainhoa Azkarate ha señalado que «para muchos, continuar con esta situación otro año más es un peso que hay que aligerar. Esa es también nuestra apuesta –ha dicho la integrante de la red ciudadana–. Y en pocos días, la imagen de las calles de Bilbo, llenas a rebosar, tienen que tener esa función paara que el un año más sea en realidad un año menos».

En ese sentido, Joseba Azkarraga ha augurado que «2017 va a ser el año del desbloqueo. El año para alcanzar la paz definitiva». Desde Sare esperan una marcha plural, partiendo del hecho de que no pretenden cosechar el respaldo de agentes políticos, sociales o sindicales, sino el respaldo de una mayoría cada vez más amplia de la sociedad vasca. Como reflejo de ello, caras conocidas del país portarán la pancarta después de las furgonetas de Mirentxin Gidariak y los familiares de los represaliados.

La red ciudadana ha insistido en la importancia de la movilización, «para que el día 15, todos esos miles y miles de sarekides traslademos esa energía colectiva y sigamos tejiendo esta red cada días más fuerte, por encima de ideologías, cada uno y cada una de nosotras en nuestros lugares de origen». Azkarate ha añadido que «es un esfuerzo colectivo de quienes no cejaremos en el empeño de avanzar. De quienes ante el inmovilismo de los estados francés y español, creemos en que se puede avanzar; en que se debe avanzar».

En ese sentido, ha pedido que se dejen a un lado las ideologías. «Unámonos y hagamos de esta reivindicación un sentir social, tan plural y tan diverso, como la misma sociedad vasca», han resaltado.

Las previsiones son muy optimistas, viendo la movilización que lleva meses produciéndose en pueblos y barrios del país pero también fuera. Así, Azkarate ha informado de que tienen constancia de que se han organizado entre 250 y 275 autobuses, es decir un 15% más que el año pasado. Además, ha informado de que desde la mañana en el Casco Viejo habrá diferentes actividades vinculadas a la movilización.

Campaña económica

Sare busca financiar los gastos que genera una manifestación de estas características y por eso desde hoy se puede adquirir un dedo virtual solidario, un dedo con el que se pretende denunciar las vulneraciones de derechos. Un modo de hacerlo es a través de la web de la red ciudadana.

Joseba Azkarraga no ha perdido la ocasión de recordar lo que aconteció en enero de 2015, cuando la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional incautó 104.000 euros de dinero recaudado entre las decenas de miles de personas que se manifestaron en Bilbo. A día de hoy, están pendientes de que el tribunal especial resuelva su reclamación para que les sea retornado ese dinero, aunque no tienen muchas esperanzas después de que no se haya aceptado la recusación que presentaron contra dos de los magistrados que deben de resolver el caso, Concepción Espejel y Enrique López, afines al PP.

El sábado, de nuevo, sarekides, provistos de un peto identificativo, llevarán a cabo una nueva cuestación con la que tratar de pagar los gastos de esta manifestación y quitar parte de la deuda de la de hace dos años. Para evitar cualquier actuación judicial, aduciendo que el dinero no se va a destinar a esos fines, se ha constituido una comisión –formada por los abogados Elisabete Bizkarralegorra y Félix Cañada, así como el excoordinador de Lokarri Paul Ríos– que se hará cargo de la recaudación. «Se nos podrá seguir acosando constantemente, pero sin ninguna base ni justificación legal», han apostillado.