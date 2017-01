El Tambor de Oro queda desierto al no contar con el respaldo necesario

Sorprendente y esperpéntico. Son dos de los calificativos que se pueden utilizar para definir el pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Donostia para ratificar la concesión del Tambor de Oro y de las Medallas al Mérito Ciudadano.



Las primeras intervenciones se han ajustado al guión previsto. Los tres grupos de la oposición, EH Bildu, PP e Irabazi, han ensalzado la labor de los cinco colectivos y personas premiadas con las medallas, han criticado la elección de Angels Barceló para el Tambor de Oro –los motivos para el galardón, no su trayectoria profesional– y han anunciado que se abstendrían en la votación.



La pirueta mortal con doble tirabuzón ha llegado cuando el teniente alcalde y portavoz del PSE, Ernesto Gasco, ha revelado en su turno que Barceló le llamó ayer por la noche para anunciarle que renunciaba al galardón si no había consenso suficiente, por lo que pedá que no se sometiera siquiera a votación.



El alcalde Eneko Goia, con cara de pocos amigos, ha tomado la palabra para asegurar que a él nadie le había avisado –su socio de gobierno ha mantenido el secreto hasta el último momento–, y que se iban a votar todos los puntos del orden del día.



Las intervenciones han terminado con Miren Azkarate (PNV), quien ha indicado que también se iban a abstener. De este modo se ha llevado a cabo la votación y la propuesta de Angels Barceló ha decaído al contar solo con el respaldo del PSE –que no ha participado en la votación– y la abstención del resto (7 ediles frente a 20), muy lejos de la mayoría absoluta necesaria. El Tambor de Oro 2017 queda desierto, tal y como sucedió en 1984 y 2003.

Vídeo | Gasco solicita que no se vote la propuesta: