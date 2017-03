EH Bildu considera que la polémica del programa de ETB «se ha inflado con intereses políticos»

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha acusado a «algunos partidos» políticos de «sobredimensionar» la polémica sobre el programa de ETB ‘Euskalduna naiz eta zu?’, después de que las juventudes del PP difundieran un resumen del programa.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urizar ha considerado que hay algunas formaciones que «buscan un escenario de provocación permanente y un caldo de cultivo que refuerce el mensaje de las diferencias y del victimismo».

En esta línea, ha apuntado que «todo el mundo conoce chistes de Lepe, de catalanes, de vascos». «Podríamos darle la vuelta al programa de ‘Vaya Semanita’ y, seguramente, tendríamos la posibilidad de entrar en un debate de este tipo, de si se insulta o no se insulta», ha añadido.

A su juicio, el programa «era de humor», aunque ha apuntado que «quizá no se acertó, y a aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas, hay que trasladarles que esa no era la intención, pero no darle más importancia porque ya sería extradimensionarlo y eso se busca también desde ciertos sectores políticos».

Tras apuntar que algunas formaciones han asegurado que presentarán denuncia, ha señalado que esto demuestra «hasta dónde se va». «Es un caso puntual. Si algo se ha demostrado es que normalmente los vascos somos bastante más respetuosos hacia el exterior de lo que muchas veces hemos percibido hacia nosotros», ha añadio.

Pello Urizar ha criticado que se está intentando «inflar esta cuestión con objetivos políticos que no los comparten la mayoría de la sociedad vasca».