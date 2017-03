Rajoy reclama a ETA que diga ya «dónde están las armas sin ningún tipo de negociación»

El portavoz del PSOE en la Cámara, Antonio Hernando, ha preguntado a Rajoy sobre el anuncio del desarme de ETA, lo que han aprovechado ambos para exponer conjuntamente su coincidencia de posturas.



«Hasta ahora, el único desarme es el que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad españolas y francesas. La mejor forma de hacerlo es que ETA diga dónde están las armas sin alterar su emplazamiento, contenido y sin ningún tipo de negociación», ha expuesto Rajoy.



Antes, Hernando había indicado que «ETA ha querido recuperar protagonismo a través de este anuncio, exigiendo al Estado francés y al español que no obstaculice el proceso. No ha tenido el coraje de arrepentirse ni humanidad para pedir perdón a las víctimas».



Rajoy ha suscrito «al cien por cien» las palabras de Hernando y ha dejado claro que la postura de su Gobierno «no ha variado. ETA es una organización terrorista y no se negocia con terroristas. Si quiere desarmarse, nos parece bien, que lo haga ya sin más dilaciones».