GuraSOS adopta nuevas iniciativas jurídicas para tratar de bloquear la incineradora de Zubieta

Los representantes de GuraSOS Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta han recordado que en estos momentos está pendiente de resolución por parte de la Diputación el recurso que presentó FCC contra la adjudicación del proyecto al grupo Urbaser.



El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, auguró que el tema estaría resuelto para finales de este mes. Sin embargo, GuraSOS entiende que el Tribunal Foral «no es el órgano competente» para resolver un recurso interpuesto contra una decisión de la propia Diputación. A su juicio, el caso debería ser trasladado al órgano administrativo autonómico, lo ue supondría «poner el contador a cero y otros dos meses más de retraso».



Subraya también GuraSOS que GHK supera el ámbito de Gipuzkoa, porque los municipios vizcainos de Ermua y Mallabia forman parte de la mancomunidad de Debabarrena, por lo que «la normativa foral no puede ser de aplicación».

Contra la prórroga del PIGRUG



A la espera de ver si la Diputación atiende o no esta solicitud, GuraSOS ha interpuesto un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Belaustegi e Izeta han explicado que el Gobierno foral incluyó en su norma de presupuestos de 2017 una disposición adicional para ampliar la vigencia del PIGRUG, el plan de gestión de residuos que caducaba el 31 de diciembre de 2016 y que contemplaba la construcción de la incineradora.



El Ejecutivo de Markel Olano inició el pasado mayo la tramitación de una nueva planificación para el periodo 2017-2030. Belaustegi ha indicado que, como la aprobación de ese nuevo plan precisaba de un proceso previo de participación, «alguien» tomó «la decisión política» de no tramitarlo y así «evitar que la ciudadanía ejerciera el derecho que legalmente tiene reconocido».



En esa tesitura, la Diputación estaba obligaba a adjudicar la incineradora antes de terminar 2016, pero «como no llegó a tiempo» se le ocurrió introducir una cláusula en los presupuestos para alargar el PIGRUG que iba a caducar, un «apaño» que según GuraSOS no se ajusta a la legalidad.

«De calado, imaginativas y novedosas»



La plataforma ha informado de que ha presentado alegaciones contra otras dos sentencias ya emitidas por el TSJPV y ha anunciado que, tras la «exitosa» manifestación del pasado 19 de febrero, en los próximos días dará a conocer «dos iniciativas sociales de calado, imaginativas y novedosas» que a su juicio «van a permitir desbloquear la situación».